Diebold Nixdorf nomeia Raj Singh como Diretor de TI

Singh irá liderar as operações globais de TI da empresa, substituindo Teresa Ostapower, que está se aposentando

SÃO PAULO, 29 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Diebold Nixdorf, líder global em transformar o modo como as pessoas fazem compras e transações bancárias, anuncia a chegada de Raj Singh na empresa como Vice-Presidente Executivo e Diretor de TI (Chief Information Officer - CIO). Ele substitui Teresa Ostapower, que se aposenta após atuar como CIO da Diebold Nixdorf desde 2021, e se reportará a Octavio Marquez, Presidente executivo (Chief Executive Officer - CEO) da Diebold Nixdorf.

Raj Singh, Vice-Presidente Executivo e Diretor de TI (CIO) da Diebold Nixdorf

Singh traz para a empresa quase 30 anos de experiência global em tecnologia e transformação digital nos setores financeiro, automotivo e de energia. Ele utilizará sua expertise na implementação de Inteligência Artificial Generativa (GenAI), Nuvem Escalável e sistemas ERP modernos, além de otimização de processos, para melhorar consistentemente o desempenho e a eficiência ao liderar a estratégia de TI e segurança cibernética da empresa. Sua experiência inclui liderar implantações de SAP, modernizar infraestrutura, transformação digital, aprimorar a segurança cibernética corporativa e viabilizar programas de análise que permitam decisões mais rápidas e bem informadas.

Mais recentemente, Singh atuou como Vice-Presidente e CIO na Visteon Corporation, liderando as estratégias de IA corporativa, transformação de TI, Nuvem e programas de segurança cibernética da empresa. Anteriormente, ele ocupou cargos de liderança sênior em tecnologia na Ford Motor Company, DTE Energy, Horizon Global e Ally Financial.

"Raj é um líder tecnológico global de reconhecida competência, com vasta experiência na modernização de ambientes complexos, no fortalecimento da segurança cibernética e na implementação de transformações em grande escala. À medida que continuamos a executar nossa estratégia, a liderança de Raj nos ajudará a acelerar a modernização de nossas plataformas, melhorar a eficiência operacional e aprimorar nossas capacidades digitais", diz Octavio Marquez. "Também gostaria de agradecer a Teresa Ostapower por sua liderança e pelas contribuições duradouras que ela fez para fortalecer nossa base tecnológica e apoiar nossas equipes em todo o mundo. Somos gratos por seu trabalho e desejamos a ela tudo de bom na aposentadoria."

Sobre a Diebold Nixdorf

A Diebold Nixdorf automatiza, digitaliza e transforma o modo como as pessoas fazem compras e transações bancárias. Como parceira da maioria das 100 maiores instituições financeiras e dos 25 maiores varejistas do mundo, as soluções integradas da Diebold Nixdorf conectam os canais físicos e digitais de forma conveniente, segura e eficiente para milhões de consumidores todos os dias. A empresa está presente em mais de 100 países, com aproximadamente 21.000 funcionários em todo o mundo. Para mais informações, acesse: www.DieboldNixdorf.com.br.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991201/DN_Raj_Singh.jpg

FONTE Diebold Nixdorf