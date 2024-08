Diebold Nixdorf reforça liderança e atinge marco de 30 mil caixas eletrônicos recicladores vendidos no Brasil

Diebold Nixdorf tem 67% de market share de ATMs recicladores no país e segue investindo na tecnologia, que é capaz de ampliar a circulação de dinheiro, a inclusão e a eficiência do sistema financeiro

SÃO PAULO, 22 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Diebold Nixdorf, líder mundial em impulsionar e conectar o comércio para os segmentos de bancos e varejo, anuncia que atingiu a marca de 30 mil caixas eletrônicos recicladores vendidos no Brasil. A empresa é líder no mercado, com 67% do market share de ATMs recicladores e 60% de participação entre todos os caixas eletrônicos usados no país. Com o marco de vendas, a empresa reforça sua liderança na transformação e evolução do setor financeiro nacional.

Contando com diversos modelos de terminais recicladores em seu portfólio, o destaque de vendas vai para o DN Series 400, que traz como diferencial uma abordagem modular, aberta e always-on para atender as demandas financeiras no mundo digital. O DN Series 400 conta com módulo de reciclagem de 4ª geração (RM4) que oferece maior espaço e capacidade de operação, dispensador de moedas e recursos de depósito em cheque. O modelo também permite integração com transações digitais e é produzido no Brasil, na fábrica da Diebold Nixdorf localizada em Manaus (AM).

Em um cenário no qual a transformação digital e a inclusão social são cada vez mais necessárias, os caixas eletrônicos recicladores são essenciais para a sociedade brasileira, amplamente reconhecida por ser uma cash society, ou seja, que utiliza o dinheiro em espécie em grande parte das operações financeiras. Os ATMs recicladores são máquinas que facilitam tanto o depósito quanto o saque, processando automaticamente a triagem, contagem e validação dos valores depositados pelos usuários, disponibilizando-os imediatamente em suas contas bancárias. As notas e moedas depositadas são armazenadas para serem reutilizadas nos saques seguintes, facilitando a circulação de dinheiro e eliminando a necessidade de recarga frequente nos terminais pelas agências.

"Atingir o marco de 30 mil caixas eletrônicos recicladores vendidos no país é uma grande conquista e motivo de muito orgulho para a Diebold Nixdorf", diz Jean Carlo Bob, Diretor Comercial da Diebold Nixdorf Brasil. Segundo o executivo, a empresa acredita na importância de levar mais comodidade para que as pessoas possam acessar facilmente seu dinheiro de forma segura e rápida. "Segundo dados do Banco Central, o ativo circulante cresceu 27% desde 2018 no Brasil. Portanto, temos um mercado bastante promissor. Nosso objetivo é facilitar as transações financeiras e transformar a maneira como o dinheiro circula no país, além de apoiar na otimização das operações dos bancos e cooperativas de crédito com tecnologias que facilitem o manuseio de valores".

Os terminais recicladores da Diebold Nixdorf também estão transformando a experiência dos negócios. Mais do que simples pontos de saque e depósito, as agências que adotam esses ATMs recicladores se tornam verdadeiros hubs de negócios, onde as transações são ágeis e otimizam as operações de estabelecimentos comerciais. Em muitos desses comércios, o uso intensivo de dinheiro em espécie leva os comerciantes a armazenarem grandes volumes em cofres visando garantir acesso rápido ao seu capital de giro, em vez de depositá-los em suas contas bancárias. Com os depósitos em tempo real oferecidos pelos terminais recicladores, que disponibilizam imediatamente os valores na conta, o dinheiro circula mais rapidamente, otimizando o capital de giro dos negócios.

"Quando substituímos uma máquina dispensadora por um reciclador, criamos um ciclo no qual o dinheiro é rapidamente reintegrado à economia. Isso não só beneficia os negócios locais, mas também impulsiona a eficiência financeira em todo o país", afirma o executivo.

Os caixas eletrônicos recicladores, como o DN Series 400, reduzem significativamente a necessidade de abrir o cofre principal nas agências para reabastecimento, aumentando a segurança operacional e mitigando os riscos de roubo. Além disso, o DN Series 400 se alinha às metas de sustentabilidade do setor. Ao diminuir a frequência das visitas das empresas de transporte de valores às agências, esses terminais contribuem para a redução das emissões de CO2 relacionadas aos deslocamentos.

O DN Series 400 também é confeccionado com a utilização de materiais reciclados e recicláveis, sendo até 30% mais leves que a maioria dos equipamentos tradicionais – o que ajuda a reduzir as emissões de CO 2 na fabricação, no processamento e no transporte de componentes e terminais. Conta, também, com painéis led, que reduzem o consumo de energia. Com uma interface intuitiva e um design versátil, o modelo melhora a experiência do usuário e permite que os funcionários das agências se concentrem em atividades mais estratégicas, aumentando a eficiência operacional e aprimorando o atendimento ao cliente.

A conquista da Diebold Nixdorf anunciada hoje demonstra sua habilidade em liderar a inovação em um setor em transformação, oferecendo soluções que atendam às necessidades emergentes em rápida evolução.

Sobre a Diebold Nixdorf

A Diebold Nixdorf é líder mundial no desenvolvimento de comércio conectado. A empresa automatiza, digitaliza e transforma o modo como as pessoas fazem compras e transações bancárias. Parceira de algumas das 100 maiores instituições financeiras e dos 25 maiores varejistas do mundo, as soluções integradas da Diebold Nixdorf conectam os canais físicos e digitais de forma conveniente, segura e eficiente para milhões de consumidores todos os dias. A empresa está presente em mais de 100 países, com aproximadamente 21.000 funcionários em todo o mundo. Para mais informações, acesse: www.DieboldNixdorf.com.br.

