DIVISÃO GERACIONAL EMERGENTE NA EDUCAÇÃO INTERNACIONAL, SEGUNDO DADOS DO HSBC

51% dos entrevistados desejam enviar seus filhos para o exterior para estudar, ou já têm um filho estudando internacionalmente

Mais de dois terços da Geração Z e da Geração Y desejam que seus filhos estudem mais perto de casa, em comparação com pouco mais da metade dos Boomers

82% dos Millennials e 77% da Geração Z acreditam que uma educação inovadora é importante, em comparação com 30% dos Boomers

O relatório de Qualidade de Vida do HSBC sugere preferências emergentes à medida que as gerações mais jovens estão mudando para novos destinos acadêmicos

Uma divisão geracional nas atitudes em relação à educação internacional e onde estudar está surgindo, de acordo com um novo relatório do HSBC.

O relatório de Qualidade de Vida do HSBC, que entrevistou mais de 11.200 adultos abastados em 11 mercados ao redor do mundo, revela que, embora os EUA, o Reino Unido e a Austrália continuem sendo os principais destinos de estudo, as gerações mais jovens de pais atuais e futuros, como a Geração Z (68%) e a Geração Y (67%), são mais propensas a priorizar uma universidade mais próxima de sua região de origem.

O relatório encontrou novos destinos emergentes para a educação universitária no exterior:

A China continental é cada vez mais popular entre os pais mais jovens de Singapura

Cingapura está emergindo como um dos principais destinos para pais mais jovens da China Continental, Índia, Malásia e Taiwan

A Europa continental está emergindo como a principal região para pais do Reino Unido

O Canadá está crescendo em popularidade com pais dos Estados Unidos

Comentando sobre o estudo, Katie Wilkins, Chefe Global de Proposições Internacionais do HSBC, disse:

"Estamos vendo uma mudança nas atitudes em relação à educação internacional nas gerações mais jovens de pais, que procuram equilibrar a educação de seus filhos com as aspirações globais e a proximidade de casa, em comparação com seus colegas mais velhos.

"Mais famílias estão vindo até nós à medida que começam sua jornada de educação internacional, pois a complexidade da escolha significa que elas precisam de um parceiro de serviços financeiros globalmente conectado para ajudá-las a tomar decisões com clareza e confiança."

A maioria dos pais (78%) escolheria uma universidade se permitisse que seus filhos seguissem suas paixões, com a Geração Y (83%) 10% mais propensa a priorizar os interesses de seus filhos ao selecionar uma universidade em comparação com os Boomers (73%). Os pais da geração do milênio (81%) são 15% mais propensos do que os pais da geração Boomer (66%) a "concordar fortemente ou de alguma forma" com uma opção de educação que permitiu que seus filhos explorassem um caminho empreendedor se isso tivesse um impacto positivo no bem-estar geral de seus filhos enquanto estudavam no exterior.

As gerações mais jovens de pais também preferem instituições com currículos voltados para o futuro; com 82% dos Millennials e 77% dos entrevistados da Geração Z concordando que uma educação inovadora é importante, em comparação com 30% dos Boomers que "concordaram fortemente" que era importante. A maioria (66%) dos pais acredita que uma educação internacional levará à exposição global de seus filhos e aumentará suas oportunidades futuras.

Comentando a pesquisa, o Dr. Wanying Zhou, da Universidade de Oxford, Centro de Pesquisa de Bem-Estar, Pesquisador, especializado em Bem-Estar na Adolescência e Educação Internacional, disse:

"O relatório do HSBC surge quando o cenário do ensino superior internacional está testemunhando um período de rápidas mudanças e diversificação. As famílias estão considerando "campisatélites" e, à medida que a transformação digital no setor educacional ganha ritmo, pais e alunos também estão explorando novos caminhos, como a aprendizagem online, que pode permitir que os alunos estudem de forma independente enquanto estão perto de casa. Seja qual for o caminho educacional que um aluno escolha seguir, estudar no exterior pode trazer recompensas e desafios, e é importante que as famílias estejam preparadas para esse período."

A rede global, o conjunto de recursos e as parcerias do HSBC fornecem aos pais e alunos as ferramentas para navegar no mundo da educação internacional. Saiba mais sobre os serviços do HSBC disponíveis para estudantes internacionais visitando este site.

