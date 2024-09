LES DONNÉES DE HSBC RÉVÈLENT L'APPARITION D'UN FOSSÉ GÉNÉRATIONNEL EN MATIÈRE D'ÉDUCATION INTERNATIONALE

LONDRES, 9 septembre 2024 /PRNewswire/ --

51 % des personnes interrogées aspirent à envoyer leur enfant étudier à l'étranger ou ont déjà un enfant qui étudie à l'étranger.

Plus de deux tiers des membres de la génération Z et des milléniaux souhaitent que leurs enfants étudient plus près de chez eux, contre un peu plus de la moitié des baby-boomers.

82% des Millennials et 77% des membres de la génération Z pensent que est important pour une éducation innovante, contre 30% des baby-boomers.

Selon un nouveau rapport de HSBC, un fossé générationnel se dessine dans les attitudes à l'égard de l'éducation internationale et des lieux d'études.

Le rapport de HSBC sur la qualité de vie , qui a interrogé plus de 11 200 adultes aisés sur 11 marchés dans le monde, révèle que si les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie restent les principales destinations d'études, les jeunes générations de parents actuels et futurs, tels que la génération Z (68 %) et les milléniaux (67 %), sont plus susceptibles de privilégier une université plus proche de leur région d'origine.

Le rapport fait état de nouvelles destinations émergentes pour l'enseignement universitaire à l'étranger :

La Chine continentale est de plus en plus populaire parmi les jeunes parents singapouriens

Singapour devient une destination de choix pour les jeunes parents de Chine continentale, d'Inde, de Malaisie et de Taïwan.

L' Europe continentale est en train de devenir la première région pour les parents du Royaume-Uni.

continentale est en train de devenir la première région pour les parents du Royaume-Uni. Le Canada est de plus en plus populaire auprès des parents des États-Unis.

Commentant l'étude, Katie Wilkins, Global Head of International Propositions, HSBC, a déclaré :

"Nous constatons un changement d'attitude à l'égard de l'éducation internationale chez les jeunes générations de parents, qui cherchent à concilier l'éducation de leur enfant avec des aspirations mondiales et la proximité du domicile, par rapport à leurs homologues plus âgés.

"De plus en plus de familles s'adressent à nous alors qu'elles entament leur parcours d'éducation internationale, car la complexité du choix signifie qu'elles ont besoin d'un partenaire de services financiers connecté à l'échelle mondiale pour les aider à prendre des décisions avec clarté et confiance."

La plupart des parents (78 %) choisiraient une université si elle permettait à leur enfant de poursuivre ses passions, les Millennials (83 %) étant 10 % plus susceptibles de donner la priorité aux intérêts de leur enfant lors du choix d'une université que les Boomers (73 %). Les parents du millénaire (81 %) sont 15 % plus susceptibles que les parents du baby-boom (66 %) d'être "tout à fait ou plutôt d'accord" avec une option éducative permettant à leur enfant d'explorer une voie entrepreneuriale si cela avait un impact positif sur le bien-être général de leur enfant pendant qu'il étudiait à l'étranger.

Les jeunes générations de parents préfèrent également les établissements dont les programmes sont tournés vers l'avenir : 82 % des Millennials et 77 % des répondants de la génération Z reconnaissent l'importance d'une éducation innovante, contre 30 % des Boomers qui sont "tout à fait d'accord" avec cette affirmation. La majorité (66 %) des parents pensent qu'une éducation internationale permettra à leur enfant de se familiariser avec le monde et d'améliorer ses perspectives d'avenir.

Commentant la recherche, Dr Wanying Zhou, Université d'Oxford, Wellbeing Research Centre, Research Fellow, spécialisée dans le bien-être des adolescents et l'éducation internationale, a déclaré : "La recherche sur le bien-être des adolescents et l'éducation internationale est un travail de longue haleine, qui nous permet d'avoir une vision globale de la situation :

"Le rapport de HSBC intervient alors que le paysage international de l'enseignement supérieur connaît une période de changement et de diversification rapides. Les familles envisagent des "campus satellites" et, à mesure que la transformation numérique du secteur de l'éducation s'accélère, les parents et les étudiants explorent également de nouvelles voies, telles que l'apprentissage en ligne , qui peut permettre aux étudiants d'étudier de manière indépendante tout en restant près de chez eux. Quelle que soit la voie éducative choisie par un étudiant, les études à l'étranger peuvent apporter à la fois des satisfactions et des défis, et il est important que les familles soient préparées à cette période".

