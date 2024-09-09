滙豐數據發現國際教育方面的代際鴻溝

滙豐的一份新報告顯示，不同世代對子女出國留學的看法存在明顯差異。

滙豐的生活質素 報告對全球 11 個市場的 11,200 多名富裕成年人進行調查，顯示儘管美國、英國和澳洲仍然是最受歡迎留學目的地，但當前和未來的年輕父母（如 Z 世代（68%）和千禧世代（67%））更傾向於優先考慮離家近的大學。

報告發現，海外大學教育呈新趨勢：

中國內地愈來愈受新加坡年輕父母的青睞

新加坡正在成為來自中國內地、印度、馬來西亞和台灣的年輕家長的首選目的

歐洲大陸正成為英國家長的首選地區

加拿大愈來愈受到美國家長的歡迎

談及這項研究時，滙豐國際價值主張全球主管 Katie Wilkins表示：

「我們觀察到，相較於上一代，年輕一代父母對國際教育的態度呈現出轉變的趨勢。他們在為子女規劃教育時，不僅著重於全球化的視野，同時也會兼顧與家鄉的距離。

隨著國際教育選擇愈趨複雜，越來越多家庭在開始國際教育旅程時尋求我們的協助，以藉助我們全球化的金融服務夥伴，做出明智的決策。」

大部分父母 (78%) 會選擇讓子女就讀能夠支持其發展個人興趣的大學。相較於嬰兒潮一代(73%)，千禧一代父母 (83%) 更傾向於將子女的興趣作為選擇大學的首要考量，比前者高出 10%。81% 的千禧一代父母表示「非常同意或同意」，如果海外留學能為子女帶來整體福祉上的積極影響，那麼他們會支持子女探索創業，比持有相同觀點 66% 的嬰兒潮一代父母高出 15%。

年輕一代父母更青睞提供未來導向課程的教育機構。其中，82% 的千禧世代和 77% 的 Z 世代受訪者表示，創新教育非常重要。相比之下，只有 30% 的嬰兒潮一代「非常同意」。大多數父母 (66%) 相信國際教育將為孩子帶來全球視野，並提升他們未來的機會。

牛津大學福利研究中心專注於青少年福祉和國際教育的研究員 Wanying Zhou 博士評論道：

「正值滙豐的報告發表之際，國際高等教育領域正處於快速變革和多元化的發展階段。許多家庭開始考慮「衛星校區」。隨著教育領域數碼轉型的提速，家長和學生也積極探索新的學習模式，例如 網上學習，這使得學生能夠在家附近獨立完成學業。無論學生選擇何種教育途徑，出國留學都將伴隨著機遇與挑戰。因此，家庭應為此做好充分準備。」

滙豐的全球網絡、資源配套及合作夥伴關係，為家長和學生提供了探索國際教育的全面工具。瀏覽此網站，了解更多有關滙豐為國際學生提供的服務。

SOURCE HSBC