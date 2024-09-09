滙豐數據發現國際教育方面的代際鴻溝

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HSBC

09 9月, 2024, 19:29 CST

倫敦2024年9月9日 /美通社/ --

  • 51% 受訪者希望將孩子送到海外留學，或已有一個孩子在海外學習 
  • 超過三分之二 Z 世代和千禧世代希望他們的孩子在家附近上學，相比之下，僅略逾半數的嬰兒潮一代有同樣的想法
  • 82% 的千禧一代和 77% 的 Z 世代均認為 創新教育非常重要，而只有 30% 的嬰兒潮一代持相同的看法
HSBC's Quality of Life report suggests emerging preferences as younger generations are shifting towards new academic destinations
HSBC's Quality of Life report suggests emerging preferences as younger generations are shifting towards new academic destinations

滙豐的一份新報告顯示，不同世代對子女出國留學的看法存在明顯差異。

滙豐的生活質素 報告對全球 11 個市場的 11,200 多名富裕成年人進行調查，顯示儘管美國、英國和澳洲仍然是最受歡迎留學目的地，但當前和未來的年輕父母（如 Z 世代（68%）和千禧世代（67%））更傾向於優先考慮離家近的大學。

報告發現，海外大學教育呈新趨勢：

  • 中國內地愈來愈受新加坡年輕父母的青睞
  • 新加坡正在成為來自中國內地、印度、馬來西亞和台灣的年輕家長的首選目的
  • 歐洲大陸正成為英國家長的首選地區
  • 加拿大愈來愈受到美國家長的歡迎

談及這項研究時，滙豐國際價值主張全球主管 Katie Wilkins表示：

「我們觀察到，相較於上一代，年輕一代父母對國際教育的態度呈現出轉變的趨勢。他們在為子女規劃教育時，不僅著重於全球化的視野，同時也會兼顧與家鄉的距離。

隨著國際教育選擇愈趨複雜，越來越多家庭在開始國際教育旅程時尋求我們的協助，以藉助我們全球化的金融服務夥伴，做出明智的決策。」

大部分父母 (78%) 會選擇讓子女就讀能夠支持其發展個人興趣的大學。相較於嬰兒潮一代(73%)，千禧一代父母 (83%) 更傾向於將子女的興趣作為選擇大學的首要考量，比前者高出 10%。81% 的千禧一代父母表示「非常同意或同意」，如果海外留學能為子女帶來整體福祉上的積極影響，那麼他們會支持子女探索創業，比持有相同觀點 66% 的嬰兒潮一代父母高出 15%。

年輕一代父母更青睞提供未來導向課程的教育機構。其中，82% 的千禧世代和 77% 的 Z 世代受訪者表示，創新教育非常重要。相比之下，只有 30% 的嬰兒潮一代「非常同意」。大多數父母 (66%) 相信國際教育將為孩子帶來全球視野，並提升他們未來的機會。

牛津大學福利研究中心專注於青少年福祉和國際教育的研究員 Wanying Zhou 博士評論道：

「正值滙豐的報告發表之際，國際高等教育領域正處於快速變革和多元化的發展階段。許多家庭開始考慮「衛星校區」。隨著教育領域數碼轉型的提速，家長和學生也積極探索新的學習模式，例如 網上學習，這使得學生能夠在家附近獨立完成學業。無論學生選擇何種教育途徑，出國留學都將伴隨著機遇與挑戰。因此，家庭應為此做好充分準備。」

滙豐的全球網絡、資源配套及合作夥伴關係，為家長和學生提供了探索國際教育的全面工具。瀏覽此網站，了解更多有關滙豐為國際學生提供的服務。

SOURCE HSBC

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