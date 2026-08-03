DJI Agriculture lança no Brasil o Agras T55 e o Sistema de Pulverização com Bateria Dupla do Agras T100

Novo drone agrícola tem design leve para operações individuais e entrega desempenho versátil no tratamento de pomares, pequenas áreas e muito mais

SHENZHEN, China, 3 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A DJI Agriculture, líder global em tecnologia inovadora de drones agrícolas, apresentou hoje ao mercado brasileiro os novos DJI Agras T55 e o Sistema de Pulverização com Bateria Dupla do DJI Agras T100. Com base em mais de 13 anos de pesquisa e desenvolvimento dedicados, os novos equipamentos ampliam as capacidades da já consagrada linha Agras. O Agras T55 traz um design leve que viabiliza operações individuais de pulverização, distribuição de sólidos e transporte aéreo de cargas, além de recursos aprimorados de segurança e desvio inteligente de obstáculos. Hardware e software foram atualizados para garantir operações estáveis mesmo sob chuva ou neblina. Já o Sistema de Pulverização com Bateria Dupla do Agras T100 eleva a eficiência e a eficácia no tratamento de grandes áreas, gerando ganhos expressivos de produtividade em lavouras extensas.

DJI T55 (PRNewsfoto/DJI) Sistema de Pulverização com Bateria Dupla do DJI Agras T100 (PRNewsfoto/DJI)

"Desde 2019, a DJI Agriculture impulsiona a agricultura de precisão no mercado brasileiro com nossa tecnologia avançada de drones. Como empresa, construímos um robusto ecossistema de suporte em todo o país, que hoje conta com mais de 400 centros de vendas e serviços em 27 estados", afirma Yuan Zhang, Head de Vendas da DJI Agriculture. "Os drones agrícolas deixaram de ser novidade. Tornaram-se ferramentas essenciais no campo, e a demanda cresceu exponencialmente. Entre 2021 e 2025, as vendas cresceram 30 vezes, e estimamos que já existam mais de 20 mil pilotos treinados no Brasil. Atualmente, os drones da DJI Agriculture têm papel importante no tratamento das principais culturas do país, incluindo café, cana-de-açúcar, milho, soja, arroz e pastagens."

Operação individual para todos os cenários

O Agras T55 é um drone agrícola leve e intuitivo, agora com alças de transporte, projetado para operações individuais. Uma só pessoa consegue transportar, descarregar e montar o equipamento em uma caminhonete compacta. Uma mesma unidade alterna com facilidade entre pulverização, distribuição de sólidos e transporte aéreo de cargas — são 50 L de capacidade para pulverização e 55 kg para distribuição de sólidos. O novo Sistema de Elevação (Lift System) do Agras T55 suporta carga útil de 40 kg e conta com Controle Automático de Equilíbrio (Auto Balance Control) e Liberação de Emergência do Cabo (Emergency Cable Release). O equipamento é extremamente intuitivo: em geral, novos operadores precisam de apenas 2 a 3 dias para dominá-lo e executar tarefas de forma independente.

Eficiência operacional excepcional

O Agras T55 alcança velocidade máxima de voo de 72 km/h (20 m/s). Equipado com quatro bicos de pulverização, entrega vazão máxima de 50 L/min com os pulverizadores de névoa. Em testes de campo, mesmo com uma única bateria compacta de 30 Ah, é capaz de realizar operações no conceito "um tanque, uma bateria", eliminando decolagens e pousos ineficientes provocados pelo retorno com a bateria esgotada enquanto ainda há calda a aplicar — algo especialmente valioso nas operações individuais. Na distribuição de sólidos, a taxa máxima de descarga chega a 400 kg/min, garantindo produtividade extremamente rápida e eficiente para o operador solo.

Mais segurança e desvio inteligente de obstáculos

O Agras T55 vem equipado com um radar de ondas milimétricas totalmente novo, que entrega densidade de nuvem de pontos de até 250.000 pontos por segundo para uma detecção de obstáculos mais precisa. Com hardware e algoritmos aprimorados, o equipamento assegura operação confiável mesmo sob chuva e neblina. Os obstáculos identificados são registrados, de modo que o drone passa a evitá-los nas operações seguintes, elevando a segurança do trabalho individual ao longo do tempo. Já o inédito sistema de visão quádrupla combina três câmeras superiores com uma câmera FPV colorida de alta sensibilidade à luz, permitindo ao operador acompanhar, na tela do controle remoto, imagens panorâmicas em tempo real da frente, da traseira, das laterais e da parte inferior do drone. O recurso amplia significativamente a capacidade operacional em condições de baixa luminosidade e à noite.

Tratamento de grandes áreas com precisão

O Sistema de Pulverização com Bateria Dupla do Agras T100 oferece maior versatilidade em uma ampla gama de tarefas agrícolas, com eficiência aprimorada. Com duas baterias inteligentes, o tempo de voo aumenta em 50% para a mesma carga, enquanto o tanque de 90 L assegura maior autonomia — viabilizando operações contínuas e sem interrupções em grandes extensões. Na configuração padrão com bateria única, o sistema oferece capacidade de 150 L (400 kg/min) para distribuição de sólidos e 80 kg de capacidade de elevação para transporte de cargas. Já na configuração com bateria dupla, o sistema de pulverização conta com tanque de 90 L (40 L/min por meio de quatro pulverizadores de névoa).

Disponibilidade

O DJI Agras T55 já está à venda no Brasil. Os interessados devem procurar os revendedores autorizados DJI Agriculture de sua região para informações sobre disponibilidade e preços. Todas as compras incluem treinamento gratuito.

Saiba mais:

https://ag.dji.com/t55

https://ag.dji.com/t100

Todos os dados foram medidos com um modelo de produção em ambiente controlado. Para mais informações, acesse o site oficial: ag.dji.com

Sobre a DJI Agriculture

A DJI Agriculture foi criada pela DJI com a missão de levar tecnologia inovadora de drones à agricultura, tornando-a mais sustentável, eficiente e segura. A DJI começou a investir em pesquisa e desenvolvimento para o avanço dos drones de pulverização em 2012, antes mesmo de criar uma unidade de negócios dedicada aos drones agrícolas. Como líder global do setor de drones, a DJI ajuda a construir um mundo melhor ao promover continuamente o progresso humano por meio de produtos que agregam valor à vida das pessoas de maneiras cada vez mais profundas. Atualmente, estima-se que 600 mil drones agrícolas estejam em uso no mundo, no tratamento de mais de 300 tipos de culturas em mais de 100 países e regiões.

Site: ag.dji.com

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FONTE DJI