DJI coloca drones à prova no pico mais alto do mundo, aprimorando aplicações críticas de entrega em grandes altitudes, mapeamento e pesquisa climática

SHENZHEN, China, 12 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A DJI, líder global em drones civis e tecnologia de câmeras criativas, anunciou hoje a conclusão bem-sucedida de três missões no Monte Qomolangma (também conhecido como Monte Everest), impulsionando avanços em entregas em grandes altitudes, mapeamento e pesquisa atmosférica. As missões contaram com o novo DJI FlyCart 100 para entregas e o novo DJI Matrice 4E para mapeamento na encosta sul, no Nepal. E o primeiro drone de entrega eVTOL da DJI, EV50, apoiava entregas de longa distância em grande altitude para pesquisas de química atmosférica na encosta norte, na China.

Entrega por drones em altitude elevada transporta 10.073 kg em suprimentos e resíduos O DJI Matrice 4E foi testado em um ambiente de montanhismo em alta altitude para obter inteligência glaciar de alta resolução Primeiro drone de entrega eVTOL da DJI, EV50

Esses marcos são fruto de décadas de esforços da DJI para expandir os limites da inovação em drones na montanha mais alta do mundo. Em 2009, a DJI testou um helicóptero não tripulado equipado com seu sistema de controle de voo XP3.1, desenvolvido internamente, na montanha. Um ano depois, o sistema de controle de voo DJI Ace One operou com sucesso acima de 4.700 m. Em 2022, um DJI Mavic 3 alcançou o cume e capturou as primeiras imagens aéreas do pico a 8.848,86 m. Então, em 2024, o DJI FlyCart 30 concluiu os primeiros testes de entrega por drone do mundo na montanha, do Acampamento Base ao Acampamento 1, na encosta sul.

"Nossa equipe continua dedicada a tornar a montanha mais alta do mundo mais segura e limpa para os Sherpas e alpinistas do mundo todo", afirmou Christina Zhang, porta-voz da DJI. "O sucesso de nossas operações mais recentes representa um marco importante, e esperamos que nossa colaboração contínua com a comunidade científica impulsione ainda mais a tecnologia de drones, salvando vidas e apoiando os esforços de conservação em todo o mundo."

Entrega por drones em altitude elevada transporta 10.073 kg em suprimentos e resíduos

O DJI FlyCart 100 é um drone de entrega de alta capacidade e grande porte, capaz de transportar até 100 kg ao nível do mar por longas distâncias, oferecendo maior eficiência energética. Em parceria com a empresa nepalesa de drones Airlift, os testes avaliaram o desempenho do drone em grandes altitudes, incluindo capacidade de carga, alcance de transmissão, precisão de posicionamento RTK, estabilidade do sinal e autonomia da bateria em temperaturas abaixo de zero (de -15°C a 5°C). A carga, que incluía diversos equipamentos para expedições de escalada, como cilindros de oxigênio, cordas, escadas e outros itens, foi transportada entre o Acampamento Base e o Acampamento 1.

Os testes deste ano demonstraram a capacidade do DJI FlyCart 100 de transportar até 47 kg, atingindo uma altitude de teste superior a 6.300 m. No total, 10.073 kg de suprimentos e resíduos foram transportados entre o Acampamento Base e o Acampamento 1 – dos quais 7.215 kg eram suprimentos de escalada e 2.858 kg eram resíduos removidos da montanha. Um único voo de ida levou apenas oito minutos para ser concluído. Tradicionalmente, os Sherpas precisavam caminhar de seis a oito horas e atravessar a perigosa Cascata de Gelo de Khumbu para fazer a mesma entrega.

O DJI FlyCart 100 continuará a apoiar o objetivo de longo prazo da comunidade de alpinistas nepaleses de transportar aproximadamente 5.000 cilindros de oxigênio por temporada de escalada entre o Acampamento Base e o Acampamento 1. Nas viagens de retorno, o DJI FlyCart 100 ajudará na remoção de aproximadamente 10.000 kg de resíduos dos acampamentos mais altos, que antes não podiam ser recolhidos. Em média, cada alpinista deixa cerca de 8 kg de lixo na montanha. Isso está alinhado com os esforços mais amplos de sustentabilidade do Nepal, incluindo a "Iniciativa Lixo Zero 2027" da Associação de Montanhismo do Nepal."

Possibilitando o implante de mapeamento de geleiras em altitude elevada para segurança no montanhismo

Durante toda a temporada de escalada da primavera de 2026, o DJI Matrice 4E foi testado em um ambiente de montanhismo de alta altitude para obter inteligência glacial de alta resolução. O drone compacto empresarial com múltiplos sensores inteligentes teve um desempenho excepcional nas condições extremas da montanha, a uma altitude de 6.450 m e temperaturas abaixo de -20 °C. Ele mapeou mais de 3 km² da área central da Cascata de Gelo de Khumbu com precisão centimétrica — cobrindo o Acampamento Base, a cascata de gelo e a área acima do Acampamento I — em apenas 3,5 horas, reduzindo drasticamente o tempo típico de levantamento. Tornou-se uma ferramenta crucial para fornecer monitoramento de riscos em tempo real, planejar rotas mais seguras, permitir deslocamentos mais rápidos na montanha e aprimorar o suporte às operações de resgate.

O telêmetro a laser do drone compacto foi usado para realizar medições precisas de distância e terreno em tempo real. Essas marcações de coordenadas, por sua vez, foram usadas para ajudar as equipes a identificar e compartilhar com precisão a localização de perigos. Em operações de busca e resgate, o drone pode servir como um segundo par de olhos, localizando pessoas de forma inteligente e detectando movimentos em terrenos cobertos de neve.

O DJI Matrice 4E continuará a desempenhar um papel fundamental na melhoria da segurança no montanhismo, fornecendo às equipes de escalada os dados necessários para tomar decisões mais inteligentes e seguras no ambiente extremo do pico mais alto do mundo. "Embora o mapeamento de geleiras e o monitoramento por satélite já sejam utilizados em diferentes partes do mundo, o que estamos fazendo no Nepal é único devido ao nível de detalhamento, à aplicação operacional e ao foco na segurança em tempo real para o montanhismo", afirmou Raj Bikram Maharjan, CEO da Airlift Technology. "Até onde sabemos, esta é a primeira implantação desse tipo no Nepal e, potencialmente, um dos primeiros usos operacionais reais em escala global em um ambiente de expedição em alta altitude."

Apoio à pesquisa científica em grandes altitudes sobre mudanças climáticas

Em apoio à comunidade científica, a DJI testou seu primeiro drone de entrega eVTOL, o DJI EV50, para realizar observações detalhadas de poluentes atmosféricos na troposfera de altitude ultraelevada. Ao longo de 12 dias, equipamentos de medição de ozônio do Colégio de Ciências e Engenharia Ambiental da Universidade de Pequim foram transportados 12 vezes do acampamento base de montanhismo na Reserva Natural Nacional de Qomolangma. Ascensões em espiral e padrões de voo alternados foram realizados para navegar pelos ventos complexos e pelas condições de voo adversas. O voo mais bem-sucedido atingiu uma altitude máxima de 8.861 m, com uma subida contínua máxima de 3.730 m. Esta operação também marcou a primeira vez que pesquisadores da universidade utilizaram drones para realizar observações da troposfera em alta altitude para pesquisas atmosféricas relacionadas.

Tornando o futuro do montanhismo mais seguro

Há 20 anos, a DJI impulsiona a inovação em tecnologia de drones – desde o pioneirismo no drone moderno com câmera até o desenvolvimento de ferramentas hoje utilizadas na agricultura, infraestrutura e segurança pública em todo o mundo. Em 2026, levamos nossa tecnologia ao pico mais alto – não para bater um recorde, mas para proteger nosso planeta. A DJI mantém o compromisso de trabalhar com parceiros locais, comunidades de montanhismo e cientistas para expandir os limites do que a tecnologia de drones pode fazer, mesmo em ambientes tão extremos, a serviço de aplicações que apoiam a pesquisa, a sustentabilidade e a segurança.

Disponibilidade

O DJI FlyCart 100 está disponível para compra através de revendedores autorizados da DJI Delivery. Saiba mais: https://www.dji.com/flycart-100

Os drones da série DJI Matrice 4 estão disponíveis para compra através de revendedores autorizados da DJI Enterprise. Saiba mais: https://enterprise.dji.com/matrice-4-series

Sobre a DJI

Desde 2006, a DJI tem se destacado no mundo com inovações no setor de drones civis que permitiram que indivíduos voassem pela primeira vez, que visionários transformassem sua imaginação em realidade e que profissionais trabalhassem de forma totalmente diferente. Hoje, a DJI trabalha no sentido de construir um mundo melhor, promovendo continuamente o avanço do ser humano. Com uma mentalidade voltada para soluções e uma curiosidade genuína, a DJI expandiu suas ambições para áreas como energia renovável, agricultura, segurança pública, topografia e mapeamento, e inspeção de infraestrutura. Em todas as aplicações, os produtos da DJI proporcionam experiências que agregam valor à vida de pessoas em todo o mundo de maneiras mais profundas do que nunca.

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FONTE DJI