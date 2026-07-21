Novo estudo de caso em vídeo mostra como a tecnologia avançada de drones está tornando o montanhismo mais seguro

SHENZHEN, China, 21 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A DJI, empresa líder global em drones civis e tecnologia de câmeras criativas, divulgou hoje novas imagens de longa duração da Cascata de Gelo de Khumbu no Monte Everest (Monte Qomolangma). Apresentado como um estudo de caso em vídeo, a empresa nepalesa de drones Airlift Technology mostra suas operações de levantamento aéreo em altitudes acima de 6.000 metros e temperaturas abaixo de -20°C. O fluxo de trabalho incluiu três componentes: coleta de dados aéreos com um DJI Matrice 4E, geração de modelos 3D com DJI Terra e análise comparativa diária. Com esses modelos 3D de alta precisão, os "Icefall Doctors" sabiam a localização de cada fenda, deslocamento de superfície e serac entre o Campo Base e o Campo 1 – antes mesmo de pisar no gelo.

O DJI Matrice 4E e o DJI Terra mapeiam a Cascata de Gelo de Khumbu durante a temporada de escalada de 2026 no Monte Everest

"Com a tecnologia de drones da DJI, podemos criar um modelo 3D da Cascata de Gelo de Khumbu que ajuda os sherpas e médicos a localizar fendas e planejar a rota — sem escalar a cachoeira primeiro", disse Raj Bikram Maharjan, CEO da Airlift Technology. "Até onde sabemos, esta é a primeira implantação desse tipo no Nepal e, potencialmente, um dos primeiros usos operacionais reais em escala global em um ambiente de expedição em alta altitude."

Desafios Glaciais da Topografia Tradicional

Antes de cada temporada de escalada, uma equipe de Sherpas chamada "Icefall Doctors" examina o terreno a pé, define as escadas, conserta as cordas e estabelece a rota que cada alpinista subsequente seguirá. Para fazer isso, eles devem atravessar o Campo Base da Cascata de Gelo de Khumbu (5.364 m) e o Campo 1 (6.500 m), que é considerado a seção mais perigosa da escalada do Everest.

Mapeando a perigosa Cascata de Gelo de Khumbu com o DJI Matrice 4E

Voando uma trajetória de voo pré-planejada em altitudes acima de 6.000 metros, o Matrice 4E inspecionou mais de 3 quilômetros quadrados da Cascata de Gelo de Khumbu em apenas 3,5 horas. O sistema de imagem em cinco direções do drone empresarial compacto capturou imagens oblíquas de alta resolução das complexas estruturas verticais da cascata de gelo em um único voo. Ninguém precisou arriscar a vida para entrar na área de pesquisa.

Reconstrução e Monitoramento de Movimentos Glaciais com o DJI Terra

Os dados coletados foram processados no DJI Terra para reconstruir a Cascata de Gelo de Khumbu em um modelo 3D com precisão de centímetros usando tecnologias de reconstrução de última geração, incluindo Splatting Gaussiano 3D. Esses modelos 3D foram então comparados de diferentes períodos, informando os "Icefall Doctors" sobre como seções específicas de gelo podem ter se movido entre as pesquisas, onde a instabilidade estava aumentando e quais corredores permaneceram estáveis o suficiente para instalar escadas e cordas.

Dados mais rápidos, rotas mais seguras e um registro das mudanças na cascata de gelo

Um fluxo de trabalho que anteriormente exigia semanas de levantamento a pé em condições perigosas agora poderia ser concluído em um único dia. Além disso, os "Icefall Doctors" não precisam mais entrar na cortina da cascata de gelo. Isso se mostrou crítico durante a temporada de escalada de 2026. Durante a noite, um raro campo de serac em grande escala se formou do outro lado da cascata de gelo, selando todas as rotas para o cume. Centenas de alpinistas ficaram presos no Campo Base. Felizmente, os "Icefall Doctors" conseguiram reconstruir as rotas bloqueadas e retomar as operações rapidamente com a avançada tecnologia de drones da DJI.

Além da segurança do montanhismo, a capacidade de modelar rápida e repetidamente as cascatas de gelo também fornece aos cientistas e pesquisadores ambientais dados reproduzíveis e de alta precisão para rastrear mudanças de longo prazo. A criação desse arquivo digital será fundamental, à medida que as mudanças climáticas aceleram o derretimento das geleiras.

Para assistir ao estudo de caso em vídeo completo, acesse:

https://www.youtube.com/watch?v=vUYTzyZPbhk

Disponibilidade

O DJI Matrice 4E e o DJI Terra estão disponíveis para compra através de revendedores autorizados da DJI Enterprise.

Saiba mais:

https://enterprise.dji.com/matrice-4-series

https://enterprise.dji.com/dji-terra

Sobre a DJI

Desde 2006, a DJI tem se destacado no mundo com inovações no setor de drones civis que permitiram que indivíduos voassem pela primeira vez, que visionários transformassem sua imaginação em realidade e que profissionais trabalhassem de forma totalmente diferente. Hoje, a DJI trabalha no sentido de construir um mundo melhor, promovendo continuamente o avanço do ser humano. Com uma mentalidade voltada para soluções e uma curiosidade genuína, a DJI expandiu suas ambições para áreas como energia renovável, agricultura, segurança pública, topografia e mapeamento, e inspeção de infraestrutura. Seja qual for a aplicação, os produtos da DJI proporcionam experiências que agregam valor às vidas em todo o mundo com mais profundidade do que nunca.

FONTE DJI