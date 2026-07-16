DNV Healthcare renova acreditação ISQua para padrões hospitalares globais

A revisão independente confirma que os padrões hospitalares da DNV continuam a atender aos princípios internacionais de acreditação em saúde.

HOUSTON, 16 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A DNV anunciou que suas Normas Internacionais de Acreditação para Hospitais (DIAS), Revisão 26-0, receberam acreditação renovada da Associação de Avaliação Externa da ISQua (ISQua EEA). A acreditação foi endossada pelo Comitê do Prêmio ISQua EEA em 23 de junho de 2026 e é válida até junho de 2030.

A acreditação confirma que os padrões DIAS da DNV foram submetidos a uma avaliação independente em relação aos requisitos internacionalmente reconhecidos para o desenvolvimento, governança e metodologia de avaliação de padrões de acreditação em saúde.

Como fornecedora global de serviços de acreditação, certificação e garantia de saúde, a DNV trabalha com organizações de saúde em todo o mundo para fortalecer a qualidade, a segurança do paciente e o desempenho organizacional. Por meio de avaliações baseadas em padrões e metodologias de melhoria contínua, a DNV ajuda os provedores a implementar práticas robustas de gestão da qualidade e alcançar melhorias de desempenho sustentáveis. À medida que os sistemas de saúde em todo o mundo enfrentam uma pressão crescente devido à escassez de mão de obra, restrições financeiras, complexidade regulatória, ameaças à segurança cibernética e expectativas crescentes dos pacientes, as organizações de saúde estão buscando estruturas de acreditação que promovam a qualidade, a segurança do paciente e a resiliência organizacional.

A avaliação independente dos padrões de acreditação fornece aos hospitais, sistemas de saúde e reguladores uma garantia adicional de que essas estruturas são desenvolvidas e mantidas por meio de processos rigorosos, transparentes e internacionalmente aceitos.

Os padrões DIAS da DNV se destacam pela integração dos requisitos de acreditação em saúde com a estrutura de gestão da qualidade ISO 9001. Por meio da abordagem baseada em risco da ISO 9001, as normas ajudam as organizações de saúde a identificar vulnerabilidades proativamente, gerenciar variações operacionais, fortalecer a governança e impulsionar a melhoria contínua. Ao incorporar a conscientização de riscos nas atividades de liderança, planejamento, gerenciamento de processos, avaliação de desempenho e melhoria, DIAS apoia as organizações na conexão de objetivos de qualidade a prioridades organizacionais mais amplas e resultados de desempenho de longo prazo.

Usado por hospitais e organizações de saúde em vários países, o DIAS fornece uma estrutura estruturada para gerenciamento de qualidade, segurança do paciente, eficácia clínica e excelência operacional. A renovação da acreditação ISQua fornece aos prestadores de cuidados de saúde, reguladores, formuladores de políticas e outras partes interessadas a confiança de que os padrões continuam a se alinhar com os princípios internacionalmente reconhecidos para a acreditação de cuidados de saúde, ao mesmo tempo em que apoiam a implementação eficaz de práticas de gestão de qualidade.

"As organizações de saúde operam em um ambiente cada vez mais complexo e exigem estruturas de acreditação que sejam credíveis, transparentes e reconhecidas internacionalmente", disse Alex Imperial, Diretor Geral Global da DNV Healthcare. "A renovação da acreditação ISQua demonstra que nossos padrões DIAS continuam a atender aos requisitos internacionais estabelecidos, ao mesmo tempo em que fornecem às organizações de saúde uma estrutura comprovada que integra os princípios de acreditação e gestão de qualidade para fortalecer a segurança do paciente, o desempenho e a resiliência organizacional."

De acordo com os requisitos da ISQua EEA, a acreditação estará sujeita a supervisão contínua e relatórios periódicos ao longo do ciclo de acreditação.

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FONTE DNV