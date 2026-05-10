Do Legado ao Cuidado: Rennova® celebra a conexão entre Mães e Filhas por meio do Skincare compartilhado

Com foco em versatilidade e ciência, a marca reúne produtos que atravessam gerações e integram diferentes fases da vida

SÃO PAULO, 10 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Mais do que uma rotina diante do espelho, o skincare é, para muitas famílias, um gesto de cuidado transmitido entre gerações. Hábitos como o uso do protetor solar ou a higienização da pele frequentemente passam de mãe para filha, consolidando uma relação que envolve saúde, bem-estar e autoestima.

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A partir dessa perspectiva, a Rennova®, referência em produtos para procedimentos estéticos e cuidados com a pele, apresenta uma curadoria de produtos da marca Rennova Care® pensada para o uso compartilhado entre diferentes idades. A proposta, especialmente para o Dia das Mães, é evidenciar como a ciência aplicada à beleza pode acompanhar distintas fases da vida, conciliando tradição e inovação.

Enquanto mulheres mais maduras buscam manutenção da firmeza e hidratação profunda, as mais jovens iniciam rotinas voltadas à prevenção. Nesse cenário, a marca aposta em soluções que dialogam com diferentes necessidades, sem abrir mão de praticidade e da tecnologia.

A marca Rennova Care® foi desenvolvida com ativos de alta performance que respeitam a fisiologia cutânea em diversas fases da vida. A curadoria para a data foca em produtos multifuncionais, ideais para o dinamismo do dia a dia.

A Rennova® Care Hyaluronic Micellar Solution, que integra limpeza e hidratação em um único passo. Formulada com sete tipos de ácido hialurônico e pantenol, a solução promove remoção de impurezas e maquiagem enquanto contribui para a manutenção da pele. Com ação que limpa, demaquila, tonifica e hidrata, o produto oferece hidratação multicamada, efeito calmante e sensação de frescor imediato.

Na sequência, o Rennova® Care Lift-Tox Serum com efeito lifting foi desenvolvido para potencialização dos resultados de procedimentos de redução de rugas e linhas de expressão. Este é o seu novo aliado para uma pele mais firme, lisa e iluminada. Com a tecnologia exclusiva PLLA Complex, ele reduz rugas, suaviza linhas finas e uniformiza o tom da pele.

O Rennova® Care Protetor Solar FPS 60 Facial para todos os tipos de pele, que oferece alta proteção UVB/UVA ao rosto. É enriquecido com Vitamina E, poderoso antioxidante que previne sinais do fotoenvelhecimento.

Para finalizar, Rennova® Care Hialuronic Gloss, desenvolvido para o cuidado e tratamento dos lábios. Com opções de cores suaves e versão incolor, o produto atende a diferentes perfis e pode ser utilizado em diversas faixas etárias. Sua fórmula conta com ácido hialurônico como principal ativo, promovendo hidratação e cuidado labial. Produto recomendado para crianças acima de 7 anos.

"A relação entre mães e filhas também se constrói por meio do cuidado. No Dia das Mães, reforçamos que o skincare pode ser um desses momentos compartilhados, que começam com hábitos simples e evoluem ao longo do tempo. Como Rennova, nosso papel é apoiar essa jornada com soluções que unem ciência, tecnologia e inovação, promovendo bem-estar com segurança e eficácia em todas as fases da vida", afirma Leonardo Rezende, CEO da Rennova® e Nutriex®.

Ao propor o skincare como um elo entre gerações, a Rennova® destaca o cuidado com a pele não apenas como uma prática estética, mas como um hábito que carrega memória, aprendizado e continuidade, reforçando, também, o poder da escolha em cada fase da vida.

Sobre a Rennova® Care

Rennova® Care é a marca de dermocosméticos e maquiagens da Rennova®, referência no segmento de beleza e saúde estética no Brasil. A marca oferece soluções de alta performance com tecnologia exclusiva e eficácia clinicamente comprovada, desenvolvidas para a uso na rotina de autocuidado diário e/ou para potencializar e prolongar os resultados dos tratamentos estéticos. Seu portfólio reúne produtos com o diferencial da tecnologia proprietária PLLA Complex, que combina fórmulas multifuncionais, sensoriais sofisticados e ingredientes consagrados, promovendo cuidados completos para a pele. Disponível em redes de farmácia e no e-commerce, Rennova® Care reforça a importância da rotina de autocuidado como parte essencial dos cuidados com a pele, conectando os tratamentos realizados em clínica à continuidade em casa, com ciência, praticidade e bem-estar. Saiba mais em: https://www.rennovacare.com/rennova-care

Sobre a Rennova®

A Rennova® é uma multinacional brasileira referência em saúde, beleza e rejuvenescimento, líder de mercado e detentora de um dos maiores e mais completos ecossistemas de saúde estética do país. Com atuação nacional e internacional, desde sua fundação, em 2008, a companhia se destaca no desenvolvimento de soluções integradas para procedimentos estéticos faciais e corporais, contribuindo para o avanço de tratamentos de beleza e saúde estética. O ecossistema 360º da Rennova® é composto pelas marcas Rennova® Aesthetics, Rennova® Tech e Rennova® Care, conectando ciência, tecnologia e inovação em uma jornada contínua de cuidado: da rotina em casa aos tratamentos em clínica e de volta ao dia a dia. Com forte investimento em pesquisa e desenvolvimento, a marca se posiciona na interseção entre performance clínica, acessibilidade e o poder de escolha, promovendo autoestima, autoconfiança e bem-estar. Saiba mais em: https://www.rennovaoficial.com/

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FONTE Rennova