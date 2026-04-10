Rennova® leva alta tecnologia e inovação científica ao Aesthetic Vision 2026

No evento, realizado nos dias 11 e 12 de abril, em Campina Grande, a multinacional apresenta os equipamentos da marca Rennova® Tech e promove atualização técnica com aula exclusiva sobre bioestimulação e lifting natural

SÃO PAULO, 10 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Rennova®, multinacional brasileira referência em beleza e saúde estética, confirma sua participação na edição 2026 do Aesthetic Vision, realizado nos dias 11 e 12 de abril, no Garden Hotel, em Campina Grande (PB). O encontro deve reunir cerca de 1 mil profissionais da saúde, incluindo médicos, dentistas, biomédicos, farmacêuticos, fisioterapeutas e enfermeiros estetas — especialistas habilitados em procedimentos minimamente invasivos e tratamentos voltados ao rejuvenescimento e bem-estar da pele.

Com um estande de 18 m², a Rennova® contará com uma equipe comercial dedicada para atendimento local e coordenação logística. A iniciativa reforça o compromisso da marca em disseminar conhecimento técnico e estreitar o relacionamento com os profissionais, apresentando as soluções mais avançadas para a prática estética.

A programação destaca duas tecnologias da linha Rennova® Tech: Rennova® Elleva Smart, equipamento que une tecnologia HIFU de ultrassom focalizado avançado a um design compacto. Com transdutores de alta precisão, tela exclusiva no aplicador, oferece conforto e o tratamento mais rápido do mercado ao paciente, além de resultados superiores em firmeza e contorno; e Rennova® Diamond Tech, uma solução revolucionária que combina raio azul e cold plasma. A tecnologia Skin Volts Power recarrega a pele com efeito anti-inflamatório, cicatrizante e calmante, além de oferecer um drug delivery inteligente que maximiza a absorção de ativos sem agressão.

A marca também integra a grade científica do evento com a especialista Érika Daniele, referência em harmonização facial, com foco em uma estética que valoriza a beleza natural e única. A palestra acontece no dia 11 de abril, às 11h20. O tema será o Rennova® Biolift, com uma abordagem direcionada à associação estratégica entre ácido hialurônico e estímulo de colágeno para um efeito de lifting natural.

O Aesthetic Vision segue como um dos encontros regionais que concentram atualização científica e oportunidades de conexão com profissionais da estética avançada, contribuindo para o desenvolvimento do mercado na região Nordeste.

Sobre a Rennova®

A Rennova é referência no desenvolvimento de produtos para procedimentos estéticos injetáveis para face e corpo. Desde sua fundação, em 2008, contribui para o avanço de tratamentos de beleza minimamente invasivos, que colaboram para a autoestima, autoconfiança e bem-estar, posicionando-se na interseção entre inovação, ciência e acessibilidade. Com atuação nacional e internacional, apresenta amplo portfólio com itens de alta tecnologia para atender os desejos do consumidor, com soluções à base ácido hialurônico como Rennova Lips, bioestimuladores de colágeno como Rennova Elleva e Rennova Diamond, fios de PDO, entre outras, apoiando sempre o poder de decisão e escolha que cada pessoa tem para se sentir bem consigo mesma. Saiba mais em: https://www.rennovaoficial.com/

Mais informações à imprensa: RPMA COMUNICAÇÃO

[email protected]

Francini Pizzutto – (11) 98659-4510

Ana Soares - (13) 99631-1274

Mayara Rodrigues - (11) 95777-2714

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2954098/Rennova___26_09_25__05284.jpg

FONTE Rennova