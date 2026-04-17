Rennova® traz ciência do autocuidado a favor do bem-estar feminino

Marca apresenta opções que acompanham diferentes momentos da rotina e facilitam rituais simples de cuidado

SÃO PAULO, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A rotina feminina mudou e o autocuidado conquistou um papel central no dia a dia. Acompanhando essa evolução, a Rennova®, referência em beleza e saúde estética, apresenta uma curadoria exclusiva da linha Rennova® Care. São dermocosméticos e maquiagens desenvolvidos para rituais práticos, sem complicações e perfeitamente adaptados às necessidades de cada momento da jornada da mulher, que unem três ingredientes fundamentais: ciência, tecnologia e inovação.

Rennova® Care Pro-Aging Rejuvenescedor

O protocolo reúne solução micelar com ácido hialurônico, sérum pró-colágeno e protetor solar FPS 60. A proposta é entregar limpeza, hidratação, estímulo à renovação celular e proteção contra luz solar, azul e poluição em poucos passos.

Rennova® Care Gloss Volumizador Blush Rose

Ao longo do dia, o gloss atua como um cuidado rápido: hidrata, adiciona brilho e promove volume imediato, evitando o ressecamento labial.

Rennova® Care Elleva Collagen Cream

Voltado para a rotina noturna, combina esqualano, vitaminas A e E, ceramida 2, aloe vera e tecnologia PLLA. Indicado para rosto e área dos olhos, apoia hidratação, firmeza e suavização de linhas.

Rennova® Care Hyaluronic Beauty Complex

O suplemento reúne ácido hialurônico, biotina, zinco, selênio e vitaminas, com foco em suporte celular, ação antioxidante e manutenção da saúde de pele, cabelos e unhas.

Rennova® Care Hyaluronic Micellar Solution

A Solução Micelar 4 em 1 une limpeza e hidratação. Com sete tipos de ácido hialurônico e pantenol, remove impurezas e maquiagem, tonifica e hidrata, oferecendo sensação de frescor.

"Na Rennova®, entendemos que o autocuidado atual está diretamente relacionado ao poder de escolha e à confiança em soluções respaldadas por ciência e tecnologia. O desenvolvimento do portfólio Rennova® Care combina ativos reconhecidos, tecnologias de bioestimulação e inovação cosmética para oferecer opções que se integram à rotina real das mulheres, permitindo resultados progressivos e abordagens personalizadas de cuidado", afirma Leonardo Rezende, CEO da Rennova® e Nutriex®.

O portfólio de Rennova® Care se insere como alternativa de cuidado diário, reunindo soluções que acompanham diferentes momentos e necessidades. A proposta reforça a relevância de práticas acessíveis e personalizadas, alinhadas às escolhas individuais e à integração do cuidado à rotina.

Sobre a Rennova®

A Rennova® é referência no desenvolvimento de produtos para procedimentos estéticos injetáveis para face e corpo. Desde sua fundação, em 2008, contribui para o avanço de tratamentos de beleza minimamente invasivos, que colaboram para a autoestima, autoconfiança e bem-estar, posicionando-se na interseção entre inovação, ciência e acessibilidade. Com atuação nacional e internacional, apresenta amplo portfólio com itens de alta tecnologia para atender os desejos do consumidor, com soluções à base ácido hialurônico como Rennova® Lips, bioestimuladores de colágeno como Rennova® Elleva e Rennova® Diamond, fios de PDO, entre outras, apoiando sempre o poder de decisão e escolha que cada pessoa tem para se sentir bem consigo mesma. Saiba mais em: https://compre.rennova.me/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2958724/Rennova_Care_elleva_colagen.jpg

FONTE Rennova