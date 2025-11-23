Do Vietnã à Itália e ao Oriente Médio: Better by MTA expande rede platinum de excelência global em saúde

PALM BEACH GARDENS, Flórida, 23 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Better by MTA, a principal plataforma de turismo médico dedicada a promover transparência, acesso e alta qualidade na saúde global, tem o orgulho de anunciar que três instituições de destaque se juntaram à sua rede como membros Platinum: Vinmec (Vietnã), Saudi German Health (região MENA), e Health Lombardy/Assolombarda (Itália). Esses novos membros trazem padrões excepcionais, profunda expertise clínica e sistemas de saúde inovadores que elevam ainda mais a Better pelo compromisso da MTA em ajudar os pacientes a encontrar cuidados de nível mundial e confiáveis no exterior.

Conheça os novos membros Platinum

Saudi German Health (região MENA)

Aproveitando um longo legado como pioneiros médicos no Reino, a Saudi German Health foi fundada pela família Batterjee e se tornou uma das principais prestadoras privadas de saúde no Oriente Médio e Norte da África.

Estendendo-se pela região MENA, com uma vasta rede de hospitais e clínicas existentes e futuros na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Egito, Marrocos e Paquistão, a Saudi German Health é um pilar em inúmeras comunidades, oferecendo um atendimento abrangente e holístico e um serviço excepcional a milhões de pacientes a cada ano.

Sob o guarda-chuva da Saudi German Health estão marcas de destaque como Saudi German Hospital, Saudi German Clinics, Beverly Clinics, Saudi German Pharmacy e Saudi German Academy. Juntas, essas marcas oferecem uma abordagem abrangente e holística para a saúde, cumprindo a promessa da Saudi German Health de "Cuidar como Família".

O termo "German" em Saudi German Health surgiu de sua associação fundacional, desde 1988, com hospitais universitários alemães para trazer os padrões de saúde alemães para a região. Ao reunir uma equipe talentosa de profissionais de saúde altamente qualificados e experientes, tecnologias de ponta, experiência empática do paciente e os mais altos padrões e práticas internacionais, a Saudi German Health é reconhecida por promover o desenvolvimento positivo e transformar o setor de saúde na região desde o início.

(saudigermanhealth.com)

"É uma honra nos juntar à associação Platinum da Better by MTA. Para a Saudi German Health, esse marco reflete nosso compromisso de longo prazo em elevar os padrões de saúde, fomentar parcerias globais e entregar excelência compassiva aos pacientes, regional e internacionalmente, sempre guiados por nosso propósito e ética de Cuidar Como Família." — Saudi German Health

Vinmec (Vietnã)

A Vinmec é a escolha número 1 para pacientes internacionais no Vietnã, atendendo mais de 500.000 pacientes de mais de 200 países. Como o primeiro hospital no Vietnã credenciado pela JCI, a Vinmec estabelece padrões globais em segurança e qualidade. Desenvolvido pelo Vingroup como o único sistema de saúde acadêmico privado sem fins lucrativos do país, opera uma rede de 9 hospitais internacionais e 6 clínicas. (vinmec.com)

Por meio de sua parceria exclusiva com a Cleveland Clinic Connected, a Vinmec traz expertise de nível internacional para o Vietnã. Seus Centros de Excelência em Cardiologia, Oncologia, Ortopedia e Medicina Esportiva, Alergia e Imunologia Clínica, Obstetrícia e Ginecologia, e Fertilização In Vitro (FIV) são apoiados por tecnologias de ponta, incluindo impressão 3D, robótica e IA. A Vinmec também oferece pacotes de turismo médico personalizados

"Na Vinmec, buscamos a visão de construir um sistema de saúde acadêmico avançado, onde a excelência clínica, a compaixão e a inovação caminhem juntas. Colaborar com a Better by MTA nos permite conectar com colegas internacionais que compartilham a mesma aspiração de aprimorar a qualidade da saúde, desenvolver soluções centradas no paciente e fomentar a colaboração global. Por meio dessa parceria, a Vinmec busca contribuir com o esforço coletivo de oferecer aos pacientes internacionais opções mais seguras e confiáveis em sua jornada de saúde e bem-estar "

— Sistema de Saúde Vinmec

Health Lombardy (Itália)

Health Lombardy é uma rede de instituições de saúde associadas à Assolombarda, uma das mais importantes associações privadas da Itália. Sua missão é apresentar a excelência em saúde da Lombardia — tanto instituições públicas quanto privadas — para um público internacional, e oferecer aos pacientes internacionais acesso a alguns dos tratamentos e protocolos clínicos mais avançados da Europa. A rede aproveita um ecossistema de saúde maduro, forte infraestrutura de pesquisa e educação, hospitais reconhecidos (incluindo várias instituições IRCCS) e parcerias público-privadas para manter um alto nível de atendimento, eficiência e inovação. (healthlombardy.eu)

"A admissão da Health Lombardy como membro Platinum confirma a qualidade do trabalho realizado ao longo dos anos para aprimorar um ecossistema de saúde baseado na colaboração público-privada e fortalece a capacidade da plataforma de servir como ponte entre nosso sistema de saúde e pacientes internacionais.



Na Lombardia, todos os anos mais de 1,5 milhão de pacientes — muitos deles estrangeiros — têm acesso a tratamentos avançados e percursos clínicos de alta qualidade: nossa região é, de fato, uma referência internacional em inovação, pesquisa e excelência em cuidados, e com esta parceria reforçamos ainda mais nossa vocação global." — Cristian Ferraris, vice-diretor geral da Assolombarda e diretor do Departamento de Organização, Desenvolvimento, Marketing e Ciências da Vida



Fortalecendo a colaboração global em saúde

O nível Platinum da Better by MTA é reservado para fornecedores e redes que não apenas atendem a rigorosos padrões clínicos e operacionais, mas que também demonstram liderança em foco no paciente, alcance internacional e inovação. Com a adição da Vinmec, da Saudi German Health e da Health Lombardy, a Better by MTA amplia seu alcance geográfico e aprofunda a variedade de excelência disponível para viajantes médicos que buscam transparência, segurança e qualidade.

Sobre a Better by MTA

A Better é uma plataforma global que conecta os principais atores do ecossistema do turismo médico, conectando viajantes médicos, facilitadores qualificados e prestadores credenciados para impulsionar um processo de viagem médica sem problemas. A Better oferece acesso a profissionais de confiança, educação robusta, opções de financiamento e atendimento de qualidade incomparável, melhorando a experiência de viagem médica.

Esse sistema de ponta também atende a prestadores médicos credenciados globalmente, oferecendo um ponto único para integração e comunicação de sistemas, otimizando o emparelhamento de pacientes, automatizando processos e aumentando as taxas de conversão.

