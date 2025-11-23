Desde Vietnam hasta Italia y Medio Oriente: Better by MTA amplía la red Platinum de excelencia en la atención médica mundial

PALM BEACH GARDENS, Florida, 23 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Better by MTA, la principal plataforma de turismo médico dedicada a promover la transparencia, el acceso y la alta calidad en atención médica mundial, se enorgullece de anunciar que tres distinguidas instituciones se han unido a su red como miembros Platinum: Vinmec (Vietnam), Saudi German Health (región MENA) y Health Lombardy/Assolombarda (Italia). Estos nuevos miembros aportan estándares excepcionales, una profunda experiencia clínica y sistemas de atención médica innovadores que amplían aún más el compromiso de Better by MTA de ayudar a los pacientes a encontrar atención confiable de primer nivel en el extranjero.

Conozca a los nuevos miembros Platinum

Saudi German Health (región MENA)

A partir de un legado de larga data como pioneros médicos en el Reino, Saudi German Health fue fundada por la familia Batterjee y se ha convertido en uno de los principales proveedores privados de atención médica en Medio Oriente y África del Norte.

Saudi German Health abarca toda la región MENA, con una amplia red de hospitales y clínicas existentes y futuras en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Egipto, Marruecos y Pakistán y es un pilar en innumerables comunidades, que brinda atención integral y holística y un servicio excepcional a millones de pacientes cada año.

Saudi German Health cuenta con filiales de marcas destacadas, como Saudi German Hospital, Saudi German Clinics, Beverly Clinics, Saudi German Pharmacy y Saudi German Academy. Juntas, estas marcas ofrecen un enfoque integral y holístico de atención médica que cumple con la promesa de "Caring like Family" (Atención familiar) de Saudi German Health.

El "German" (alemán) en Saudi German Health ha surgido de su asociación fundacional desde 1988 con hospitales universitarios alemanes para llevar los estándares de atención médica alemanes a la región. Al reunir un talentoso equipo de profesionales de la salud altamente calificados y experimentados, tecnologías de vanguardia, experiencia empática del paciente y los más altos estándares y prácticas internacionales, Saudi German Health es conocida por impulsar un desarrollo positivo y transformar el sector de la salud en la región desde el principio.

"Nos complace unirnos a la membresía Platinum de Better by MTA. Para Saudi German Health, este hito refleja nuestro compromiso a largo plazo de mejorar los estándares de atención médica, promover las asociaciones mundiales y brindar excelencia compasiva a los pacientes a nivel regional e internacional, siempre guiados por nuestro propósito y espíritu de atención familiar". — Saudi German Health

Vinmec (Vietnam)

Vinmec es la opción número 1 para pacientes internacionales en Vietnam, ya que atiende a más de 500.000 pacientes de más de 200 países. Vinmec, el primer hospital de Vietnam acreditado por la Joint Commission International (JCI), establece estándares mundiales de seguridad y calidad. Desarrollado por Vingroup como el único sistema de salud académico privado sin fines de lucro del país, opera una red de 9 hospitales internacionales y 6 clínicas. (vinmec.com)

Mediante su exclusiva alianza con Cleveland Clinic Connected, Vinmec aporta experiencia de primer nivel a Vietnam. Sus centros de excelencia en cardiología, oncología, ortopedia y medicina deportiva, alergia e inmunología clínica, obstetricia y ginecología y fecundación in vitro (FIV) están respaldados por tecnologías de vanguardia que incluyen impresión 3D, robótica e IA. Además, Vinmec ofrece paquetes de turismo médico personalizados

"En Vinmec, nuestra visión es construir un sistema de salud académico avanzado donde la excelencia clínica, la compasión y la innovación estén interconectadas. Colaborar con Better by MTA nos permite contactarnos con colegas internacionales que comparten la misma aspiración de mejorar la calidad de la atención médica, desarrollar soluciones centradas en el paciente y promover la colaboración mundial. Por medio de esta alianza, Vinmec busca contribuir al esfuerzo colectivo de ofrecer a los pacientes internacionales opciones más seguras y confiables en su experiencia de atención médica y bienestar"

— Vinmec Healthcare System

Health Lombardy (Italia)

Health Lombardy es una red de centros de salud asociados a Assolombarda, una de las asociaciones privadas más importantes de Italia. Su misión es mostrar la excelencia de la atención médica de Lombardía, tanto en instituciones públicas como privadas, a un público internacional y ofrecer a los pacientes internacionales acceso a algunos de los tratamientos y planes clínicos estandarizados más avanzados de Europa. La red aprovecha un ecosistema consolidado de atención médica, una sólida infraestructura educativa y de investigación, hospitales de alta calificación (incluidas múltiples instituciones del Instituto Científico de Investigación, Hospitalización y Atención Sanitaria (IRCCS)) y asociaciones público-privadas para mantener un alto nivel de atención, eficiencia e innovación. (healthlombardy.eu)

"La admisión de Health Lombardy como miembro Platinum confirma la calidad del trabajo realizado a lo largo de los años para mejorar un ecosistema sanitario basado en la colaboración público-privada y fortalece la capacidad de la plataforma para servir de conexión entre nuestro sistema de salud y los pacientes internacionales.



En Lombardía, más de 1,5 millones de pacientes, muchos del extranjero, acceden a tratamientos avanzados y planes clínicos estandarizados de alta calidad cada año: nuestra región es, sin duda, un punto de referencia internacional para la innovación, la investigación y la excelencia en la atención y con esta asociación reforzamos aún más nuestra vocación a nivel mundial". — Cristian Ferraris, subdirector general de Assolombarda y director del Departamento de Organización, Desarrollo, Marketing y Ciencias Biológicas



Fortalecer la colaboración mundial en atención médica

El nivel de miembro Platinum de Better by MTA está reservado para proveedores y redes que no solo cumplen con estándares clínicos y operativos rigurosos, sino que también demuestran liderazgo en atención centrada en el paciente, alcance internacional e innovación. Con la incorporación de Vinmec, Saudi German Health y Health Lombardy, Better by MTA amplía su alcance a diferentes regiones y profundiza la variedad de excelencia disponible de atención médica para los viajeros que buscan transparencia, seguridad y calidad.

Acerca de Better by MTA

Better es una plataforma mundial que une a los actores clave en el ecosistema del turismo médico, conecta a viajeros para atención médica, facilitadores calificados y proveedores acreditados para impulsar un proceso de viaje médico sin problemas. Better ofrece acceso a proveedores de confianza, educación sólida, opciones de financiamiento y atención de calidad sin igual, lo que mejora la experiencia de los viajes médicos.

Este sistema de vanguardia también se adapta a los proveedores médicos acreditados de todo el mundo, y ofrece una ventanilla única para la integración y la comunicación del sistema, la agilización de la correspondencia con los pacientes, la automatización de los procesos y el aumento de las tasas de conversión.

