Dra. Carolina Cruz representa a Cryopraxis no Simpósio Internacional de Neurociências da UNICAMP com pesquisa sobre exossomos de sangue de cordão umbilical

Participação confirma parceria científica ativa entre a Cryopraxis e o Instituto de Biologia da UNICAMP e reforça posicionamento da empresa na fronteira da medicina regenerativa

SAO PAULO, 19 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Cryopraxis Criobiologia, empresa brasileira especializada em criopreservação autóloga de células e tecidos biológicos, marca presença no Simpósio Internacional "Neuron-Glia Communication in the Nervous System as Target for Repair", promovido pelo Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas (IB-UNICAMP) nos dias 21 e 22 de maio de 2026, em Campinas (SP). O evento reúne pesquisadores de universidades do Brasil, Alemanha e China.

Cryopraxis

Dra. Carolina Cruz, Diretora Médica da Cryopraxis e ortopedista com pesquisa em medicina regenerativa, integra a programação científica do segundo dia do simpósio com a apresentação "Umbilical Cord Blood-Derived Exosomes in Cartilage Regeneration: Molecular Mechanisms and Translational Potential". A palestra aborda os mecanismos moleculares pelos quais vesículas extracelulares — os exossomos — derivadas de células do sangue de cordão umbilical podem mediar processos de regeneração de tecido cartilaginoso, um campo investigacional de crescente relevância para ortopedia, reumatologia e medicina esportiva.

A presença de Dra. Carolina Cruz ao lado de pesquisadores das Universidades de Saarland (Alemanha), Zhejiang (China), China Pharmaceutical University e grupos líderes da USP reflete o nível de inserção científica que a Cryopraxis construiu ao longo de mais de duas décadas de operação — e a solidez da parceria institucional com o IB-UNICAMP, que inclui projetos de pesquisa conjunta e educação científica.

Validação institucional e parceria com a UNICAMP

Para Luís Eduardo da Cruz, CEO da Cryopraxis, a participação de Dra. Carolina Cruz no simpósio da UNICAMP representa mais do que uma presença científica pontual — é a expressão concreta de uma relação institucional construída com rigor e consistência.

"A UNICAMP é uma das maiores universidades de pesquisa da América Latina e o Instituto de Biologia é uma referência global em neurociências e biologia celular. Ser convidado a apresentar nesse contexto — ao lado de pesquisadores da Alemanha, China e das melhores universidades brasileiras — é uma validação que não se compra e não se improvisa. Ela é o resultado de anos de trabalho científico sério, de uma relação de confiança construída com a UNICAMP e de uma visão que sempre colocou a ciência no centro do que fazemos. Para nós, isso confirma que estamos no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo as perguntas certas."

— Luís Eduardo da Cruz, CEO, Cryopraxis Criobiologia

Exossomos de Sangue de Cordão Umbilical: fronteira científica com aplicação translacional

Os exossomos derivados de células do sangue de cordão umbilical têm emergido como uma das linhas de pesquisa mais promissoras da biologia celular aplicada. Diferentemente do transplante celular direto, as vesículas extracelulares atuam como mediadores de sinalização — modulando inflamação, estimulando a atividade de células-tronco endógenas e promovendo regeneração tecidual sem os desafios logísticos e regulatórios do transplante convencional. A aplicação em cartilagem, foco da apresentação de Dra. Carolina Cruz, está inserida em um campo com demanda clínica crescente e escassez de soluções terapêuticas definitivas.

Sobre a Cryopraxis

Fundada em 2001 e mais de uma dezena de vezes acreditada pela AABB (American Association of Blood Banks), a Cryopraxis é Centro de Processamento Celular habilitado pela ANVISA. Cryopraxis é especializada em criopreservação autóloga de células mononucleares e células-tronco do sangue de cordão umbilical, células mesenquimais do tecido de cordão (gelatina de Wharton), células-tronco de polpa de dente decíduo e tecido adiposo autólogo. Com mais de 45.000 amostras armazenadas, a empresa mantém colaboração ativa com institutos científicos no Brasil e no exterior. A Cryopraxis opera com protocolos rigorosos de rastreabilidade, controle de qualidade e dupla certificação de viabilidade celular.

Cryopraxis Criobiologia Ltda • Acreditada AABB • Fundada em 2001 • +45.000 amostras armazenada

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2982848/Dra__Carolina_Cruz.jpg

FONTE Cryopraxis