Duas Rodas apresenta lançamentos à indústria de nutrição esportiva e suplementos na The Food Tech Summit & Expo México

SÃO PAULO, 1 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A busca do consumidor por produtos mais saudáveis, naturais e com aporte de funcionalidade impulsiona o aumento dos lançamentos globais da indústria de nutrição esportiva e suplementos. De acordo com dados da Innova Market Insights, houve um crescimento médio anual de 18% entre julho de 2021 e junho de 2024 destes produtos.

Nascida no maior bioma do mundo, a empresa brasileira Duas Rodas alia conhecimento especializado, tecnologia e expertise de quase 100 anos na produção de ingredientes a partir da rica biodiversidade latino-americana para oferecer amplo portfólio de soluções para este mercado crescente.

As inovações mais recentes da Duas Rodas serão apresentadas durante The Food Tech Summit & Expo, nos dias 2 e 3 de outubro, em Ciudad de Mexico, no México.

No estande, a empresa, que é uma das líderes na produção de aromas e ingredientes para a indústria de alimentos e bebidas na América Latina, apresentará diferentes abordagens do portfólio de ingredientes naturais:

Vitamin-ACE™ (extratos de acerola padronizados em até 40% de vitamina C): apresentada em uma bebida eletrolítica sabor Fusão Tropical, em um gummie com foco em imunidade sabor pitanga e um shot também promovendo imunidade e saúde digestiva.

apresentada em uma bebida eletrolítica sabor Fusão Tropical, em um com foco em imunidade sabor pitanga e um também promovendo imunidade e saúde digestiva. Anthopower™ (extrato de Euterpe edulis com 6% de antocianinas): gummie antioxidante sabor jabuticaba, contendo o produto exclusivo da Duas Rodas.

antioxidante sabor jabuticaba, contendo o produto exclusivo da Duas Rodas. Aroma de Yuzu (fruta asiática com sabor refrescante e marcante): aplicação em bebida energética, kombucha RTD e geleia contendo suco concentrado da fruta.

aplicação em bebida energética, kombucha RTD e geleia contendo suco concentrado da fruta. Soluções da plataforma Taste Full Technologies (TFT) como o SavoryUp , aroma natural que realça gosto salgado e fixação umami em produtos salgados, aplicado em granola contendo desidratados de vegetais.

, aroma natural que realça gosto salgado e fixação umami em produtos salgados, aplicado em granola contendo desidratados de vegetais. Outra novidade será a Coleção HYDRATE+, com variedade de pastilhas efervescentes e pós para preparo com água, cada um com benefícios específicos e sabores distintos, com objetivo de promover saúde, energia e bem-estar através da hidratação.

"O portfólio de soluções naturais e de alta performance para indústria global de suplementos e nutrição esportiva é resultado de estudos minuciosos desenvolvidos pela equipe de especialistas a partir da sólida estrutura tecnológica da Duas Rodas", afirma Rosemeri Francener, Diretora de Negócios Internacionais, ao reforçar que a empresa conta com controle e rastreabilidade da cadeia de fornecedores para assegurar melhor desempenho e garantia de fornecimento dos ingredientes ao mercado.

FONTE Duas Rodas