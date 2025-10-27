Duas Rodas destaca extractos estandarizados de yerba mate y soluciones naturales en SupplySide Global 2025

SÃO PAULO, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Con 100 años de experiencia en ingredientes naturales, Duas Rodas presentará MateActive, un portafolio de extractos de yerba mate estandarizados en activos, incluido el extracto de mate verde estandarizado al 15% de ácidos clorogénicos, en SupplySide Global 2025, que se llevará a cabo del 27 al 30 de octubre en EE.UU. La innovación refuerza el compromiso de la empresa brasileña de ofrecer soluciones que combinan ciencia, naturalidad y desempeño, en sintonía con las tendencias globales de salud y bienestar.

Los extractos se elaboran a partir de las hojas de yerba mate (Ilex paraguariensis), una planta nativa de América del Sur conocida por su rica composición fitoquímica y sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Diversos estudios han asociado la yerba mate con beneficios metabólicos, incluyendo efectos positivos sobre el perfil lipídico, la glucemia y el control del peso.

Finalista en el concurso Ingredient Idol - categoría Focus, MateActivetambién estará en el New Products Zone, un espacio dedicado a las últimas innovaciones de la industria.

Reconocida por su capacidad de transformar la biodiversidad latinoamericana en tecnologías aplicadas a las industrias de alimentos, bebidas y suplementos dietéticos, Duas Rodas también presentará Vitamin-Ace®,un portafolio de extractos de acerola estandarizados hasta un 40% de vitamina C, junto con ingredientes deshidratados, y sus Taste Full Technologies, desarrolladas para mejorar el sabor y la experiencia sensorial en diversas formulaciones.

Seleccionada entre seis empresas para participar en el tour guiado "Trendspotting: The food and beverage trends guided tour that serves up what's next", la compañía recibirá en su stand a visitantes que podrán degustar un mate latte sabor cereza, con MateActivecomo fuente de ácidos clorogénicos y cafeína proveniente del guaraná; gummies con aromas naturales y coloración natural de extractos de achiote y açaí; y una bebida enfocada en la hidratación, con agua de coco en polvo, sabor natural de jabuticaba y color azul natural del extracto de genipapo, todas desarrolladas con las Taste Full Technologies.

Otro destaque será el shot funcional con sabor natural de mango, vinagre de manzana y acerola, que contiene Vitamin-Ace®40, vinagre de manzana y tapioca como fuente de fibra, contribuyendo a la salud gastrointestinal.

Con presencia en 70 países y más de 10,000 clientes, su portafolio incluye sabores naturales, extractos botánicos y productos deshidratados. La compañía opera en Brasil, Chile, Colombia, México, EE.UU., China, Alemania y Polonia.

