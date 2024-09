Dubai Cares divulga relatório 'Rewiring Education: The Climate-Education Nexus'

Fornece um roteiro abrangente que une as metas de educação e clima e descreve as principais recomendações para impulsionar ações significativas no nexo clima-educação

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 23 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Dubai Cares lançou seu último relatório, "Rewiring Education: The Climate-Education Nexus", defendendo a integração entre educação e ação climática, durante a 79ª semana da Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU). Este relatório é o resultado de dois anos de consultas e discussões no RewirEd Summit 2023 na COP28 Emirados Árabes Unidos e além, reunindo insights das partes interessadas em educação e clima.

Em sua essência, o relatório enfatiza que a ação climática e a transformação educacional não podem ser abordadas separadamente. Ele destaca o potencial inexplorado do nexo clima-educação para impulsionar mudanças sistêmicas. O relatório fornece um modelo para unir esforços em educação e ação climática, oferecendo soluções práticas e recomendações concretas para integrar essas áreas em estratégias coesas.

Ao comentar o relatório, Sua Excelência o Dr. Tariq Al Gurg, Diretor Executivo e Vice-Presidente da Dubai Cares, declarou: "O progresso real em questões globais, seja a pobreza, a saúde ou as mudanças climáticas, depende fundamentalmente da transformação dos sistemas educacionais. Este relatório oferece um roteiro claro para integrar a educação na agenda climática, ao mesmo tempo que incorpora soluções climáticas na educação. À medida que nos COP29 da COP29, peço aos líderes globais que priorizem a educação em suas discussões climáticas e considerem as recomendações vitais descritas aqui. O momento de agir é agora para equipar todos com os conhecimentos, habilidades e valores necessários para construir um futuro sustentável."

O relatório apresenta cinco soluções "ganha-ganha": desenvolvimento da primeira infância (dpi), refeições escolares amigas do planeta, ensino como profissão verde, desenvolvimento de habilidades verdes para jovens e envolvimento estratégico do setor privado. Estes demonstram como a colaboração pode alinhar a transformação da educação com a ação climática, o crescimento econômico e o progresso social. O relatório também identifica nove recomendações-chave em políticas, financiamento e pesquisa para criar um ambiente propício que escale essas soluções.

A RewirEd Summit 2023 na COP28 Emirados Árabes Unidos marcou a primeira reunião global sobre a conexão entre educação e clima, reunindo mais de 1.000 participantes, incluindo chefes de Estado, ministros, CEOs e representantes de 76 países. A Cúpula destacou o papel crítico que a educação desempenha na abordagem dos desafios climáticos e apresentou soluções inovadoras na interseção desses dois setores. Com uma forte representação global, a Cúpula provocou discussões impactantes sobre como garantir que as mudanças climáticas não prejudiquem o direito das crianças à educação.

