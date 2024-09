Dubai Cares dévoile « Rewiring Education : Le rapport The Climate-Education Nexus »

Fournit une feuille de route complète qui fait le lien entre les objectifs en matière d'éducation et de climat et présente des recommandations clés pour mener des actions significatives au niveau du lien entre le climat et l'éducation.

DUBAI, UAE, 23 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Dubai Cares a lancé son dernier rapport, « Rewiring Education : The Climate- Education Nexus » , qui plaide en faveur de l'intégration de l'éducation et de l'action climatique, au cours de la 79e semaine de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU). Ce rapport est le résultat de deux années de consultations et de discussions lors du Sommet RewirEd 2023 à la COP28 EAU et au-delà, rassemblant les idées des acteurs de l'éducation et du climat.

H.E. Dr. Tariq Al Gurg, CEO and Vice-Chairman of Dubai Cares speaking at RewirEd Summit 2023

Au fond, le rapport souligne que l'action climatique et la transformation de l'éducation ne peuvent être abordées séparément. Il met en évidence le potentiel inexploité du lien entre le climat et l'éducation pour susciter un changement systémique. Le rapport fournit un schéma directeur pour unir les efforts en matière d'éducation et d'action climatique, en proposant des solutions pratiques et des recommandations concrètes pour intégrer ces domaines dans des stratégies cohésives.

Commentant le rapport, Son Excellence Dr. Tariq Al Gurg, directeur général et vice-président de Dubai Cares, a déclaré : « Les véritables progrès dans les problèmes mondiaux, qu'il s'agisse de la pauvreté, de la santé ou du changement climatique, dépendent de la transformation fondamentale des systèmes d'éducation. Ce rapport propose une feuille de route claire pour intégrer l'éducation dans l'agenda climatique, tout en intégrant des solutions climatiques dans l'éducation. À l'approche de la COP29, j'exhorte les dirigeants mondiaux à donner la priorité à l'éducation dans leurs discussions sur le climat et à prendre en considération les recommandations essentielles présentées ici. C'est maintenant qu'il faut agir pour doter chacun des connaissances, des compétences et des valeurs nécessaires à la construction d'un avenir durable ».

Le rapport présente cinq solutions « gagnant-gagnant » : dans le domaine du développement de la petite enfance (DPE), des repas scolaires respectueux de l'environnement, de l'enseignement en tant que profession verte, du développement de compétences vertes chez les jeunes et de l'engagement stratégique du secteur privé. Ils démontrent comment la collaboration peut aligner la transformation de l'éducation sur l'action climatique, la croissance économique et le progrès social. Le rapport identifie également neuf recommandations clés dans les domaines de la politique, du financement et de la recherche afin de créer un environnement propice à l'extension de ces solutions.

Le Sommet RewirEd 2023 à la COP28 EAU a marqué la première rencontre mondiale sur le lien entre l'éducation et le climat, réunissant plus de 1 000 participants, dont des chefs d'État, des ministres, des PDG et des représentants de 76 pays. Le sommet a mis en évidence le rôle essentiel que joue l'éducation pour relever les défis climatiques et a présenté des solutions innovantes à l'intersection de ces deux secteurs. Bénéficiant d'une forte représentation mondiale, le sommet a donné lieu à des discussions fructueuses sur les moyens de faire en sorte que le changement climatique n'entrave pas le droit des enfants à l'éducation.

Pour télécharger le rapport, veuillez consulter la page suivante : https://rewiredsummit.org/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2512833/Dubai_Cares_CEO.jpg