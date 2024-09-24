Dubai Cares 推出「Rewiring Education： The Climate-Education Nexus」報告

Dubai Cares 行政總裁暨副主席 Tariq Al Gurg 博士閣下在評論這份報告中表示：「無論是貧窮、健康還是氣候變化，在全球問題上的真正進展，都取決於教育體系的根本轉型。本報告提供了明確的路線圖，將教育融入氣候議程中，同時將氣候解決方案整合至教育中。當我們接近 COP29 時，我敦促全球領導人在氣候討論中優先考慮教育，並考慮此處概述的重要建議。現在是採取行動的大好時機，讓每個人都具備建立永續未來所需的知識、技能和價值觀。」

報告提供了五種「共贏」解決方案：包括幼兒發展 (ECD)、環境友好的學校餐點，作為綠色專業的教學、青少年綠色技能發展，以及策略性私營機構參與) 這些解決方案，表示只要透過合作，教育轉型與氣候行動、經濟成長和社會進步是可以相輔相成的。報告還報告還針對政策、資助和研究提出了 9 項重要建議，以創造有利環境，足以擴大這些解決方案的規模。

COP28 UAE 舉行的 RewirEd Summit 2023 是首次關於教育與氣候之間的全球性聚會，聚集了超過 1,000 名參與者，包括來自 76 個國家/地區的國家元首、部長、行政總裁和代表。高峰會強調，教育在應對氣候挑戰方面非常關鍵，並展示了能夠融合這兩個領域創新解決方案。高峰會憑藉著強大的全球代表性引發有影響力的討論，以確保氣候變化這問題，不會成為兒童獲得教育權利的障礙。

若要下載報告，請瀏覽：https://rewiredsummit.org/

SOURCE Dubai Cares