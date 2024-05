Dubai World Trade Center gera impacto à medida que a produção econômica aumenta para US$ 4,98 bilhões em 2023, um aumento de 40% em relação ao ano anterior

DUBAI, EAU, 24 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- O Dubai World Trade Center (DWTC), líder mundial no setor de eventos e exposições, demonstrou mais uma vez seu impacto significativo na economia de Dubai em 2023, recebendo 2,47 milhões de participantes e sediando 301 eventos, 76 dos quais foram eventos de grande porte que atraíram 1,54 milhão de participantes, sendo 46% estrangeiros.

Dubai World Trade Centre Drives Impact as Economic Output Surges to US$4.98 Billion in 2023, up 40% YoY

O Relatório de Avaliação de Impacto Econômico (EIA) de 2023 da DWTC, baseado em seus 76 eventos de grande escala (2.000 ou mais participantes), revelou um aumento impressionante na produção econômica total, alcançando US$ 4,98 bilhões, marcando um aumento incrível de 40% em relação ao ano anterior, com retornos elevados para setores adjacentes, como Viagens, Acomodações e Varejo, conectados ao ecossistema de Reuniões, Incentivos, Conferências e Exposições (MICE).

Os eventos de grande escala do DWTC geraram um valor substancial acrescentado bruto (VAB) de US$ 2,87 bilhões ao PIB de Dubai, retendo uns impressionantes 58% da produção econômica total local. A participação internacional aumentou 53%, com os visitantes estrangeiros gerando 6,2 vezes mais contribuições do que seus homólogos nacionais.

Os eventos realizados no DWTC apoiaram 69.281 empregos, gerando US$ 915 milhões em renda familiar disponível aos residentes da cidade. O impacto econômico substancial destes eventos vai além da geração direta de receitas, promovendo o desenvolvimento socioeconômico e contribuindo para o estatuto de Dubai como um importante centro internacional de negócios.

Sua Excelência, Helal Saeed Almarri, Diretor Geral da Autoridade DWTC, disse: "Alinhados com a Agenda Econômica D33 de Dubai, continuamos liderando esforços em diversificar o setor, ao reforçar a estatura da cidade como um importante centro internacional de negócios. As notáveis realizações de 2023, apresentadas no 'Relatório de Avaliação de Impacto Econômico do DWTC' demonstram que o setor MICE de Dubai, impulsionado pelo DWTC, continua sendo um pilar vital da resiliência financeira e do crescimento, que destaca nossos avanços acelerados rumo ao desenvolvimento socioeconômico sustentável. O aumento da participação internacional, junto com o impacto econômico significativo gerado em diversos setores, como viagens, acomodações e varejo, destaca o compromisso constante da cidade em impulsionar o turismo de negócios."

O formidável portfólio de eventos do local estrategicamente alinhado com as prioridades econômicas de Dubai, apresentando Cuidados de Saúde, Atendimento Médico, Ciências; Tecnologia da Informação (TI); Alimentação, Hotelaria e Serviços de Refeição como os principais contribuintes. Estes setores líderes representaram coletivamente 59% (US$ 1,71 bilhões) do VAB da economia de Dubai e 49% (747.468) do total de visitas a eventos de grande escala.

Os setores adjacentes, incluindo hotéis, viagens aéreas e transportes locais, registaram um impulso significativo na atividade econômica. As receitas diretas geradas através de despesas foram de quase US$ 2,94 bilhões.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2416961/Dubai_World_Trade_Centre_2023_Infographic.jpg

FONTE Dubai World Trade Centre