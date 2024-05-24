杜拜世界貿易中心推動經濟貢獻，2023 年產值激增至 49.8 億美元，同比大增 40%
25 5月, 2024, 00:16 CST
阿聯酋杜拜2024年5月25日 /美通社/ -- 全球活動和展覽業領導者杜拜世界貿易中心 (DWTC)，在 2023 年再次證明其對杜拜經濟的重大影響。該中心接待了 247 萬名參與者，舉辦了 301 場活動，其中 76 場為大型活動，吸引了 154 萬名參與者，其中 46% 來自海外。
根據涵蓋 76 場大型活動（每場活動最少 2,000 名參與者）的 DWTC 2023 年經濟影響評估 (EIA) 報告，DWTC 的總體經濟產值顯著激增，達到 49.8 億美元，同比大增 40%，為與會議、獎勵旅遊、大型活動和展覽 (MICE) 生態相關的相鄰行業（例如旅遊、酒店和零售業）帶來了豐厚回報。
DWTC 的大型活動為杜拜的 GDP 作出了巨大的貢獻，達到 28.7 億美元附加值 (GVA)，其中本地總經濟產值更是高達驚人的 58%。國際參與度激增 53%，海外賓客的貢獻比本地參與者高出 6.2 倍。
DWTC 主辦的活動支援 69,281 個職位，為該市居民創造了 9.15 億美元的可支配家庭收入。舉辦這些活動所帶來的巨大經濟影響力超越了直接收益的範疇，進一步促進了杜拜的社會經濟發展，同時鞏固了杜拜作為全球領先商務樞紐的地位。
DWTC 管理局局長 Helal Saeed Almarri 閣下表示：「配合杜拜的經濟議程 D33，我們將會繼續引領行業多元化方面的工作，鞏固杜拜作為全球領先商務樞紐的地位。『DWTC 經濟影響評估報告』正是 2023 年取得的非凡成就的印證，由 DWTC 引領的杜拜 MICE 產業依然是杜拜財務韌性和增長的重要支柱，彰顯我們邁向可持續社會經濟發展的步伐正在不斷加速。國際參與度的提升，以及活動在旅遊、酒店、零售等不同行業帶來的顯著經濟效益，均凸顯了杜拜致力推動商務旅遊發展的堅定承諾。」
該場地的強大活動組合策略性地符合杜拜的經濟優先事項，醫療保健、醫療及科學；資訊科技 (IT)；以及食品、酒店及餐飲業是主要的貢獻者。這些領先行業合共創造了杜拜經濟的 59%（17.1 億美元）附加值，佔大型活動總參觀人次中的 49%（747,468 人次）。
與活動相關的行業，例如酒店、航空旅遊和本地運輸，亦經歷了經濟活動的顯著提升。活動參與者所帶來的直接收入接近 29.4 億美元。
SOURCE Dubai World Trade Centre
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