Durma melhor com a ajuda do HUAWEI TruSleep

SÃO PAULO, 26 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- De acordo com estudos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), cerca de 72% dos brasileiros sofrem de distúrbios relacionados ao sono, incluindo a insônia. Entre as principais causas, estão o estresse, ansiedade, falta de exercícios ou a presença de doenças crônicas, mas existem maneiras de alterar essa situação. Para começar, é muito importante entender como os hábitos noturnos impactam o descanso, e uma ótima maneira de fazer isso é monitorando o sono com a ajuda dos vestíveis inteligentes1, e a Huawei se destaca nesse cenário.

Conhecida pela precisão no rastreamento do bem-estar1, com análises certeiras da frequência cardíaca, oxigenação do sangue (Sp02), stress e - evidentemente - do sono, a marca opera com sistemas proprietários. Pelo HUAWEI TruSeenTM, seus dispositivos coletam dados e analisam os indicadores vitais1, enquanto o sono é rastreado por meio do algoritmo HUAWEI TruSleepTM, que tem ferramentas para melhorar a qualidade do sono de forma sistemática1.

O que torna o HUAWEI TruSleep único?

Os relógios e as pulseiras inteligentes da Huawei são reconhecidos entre os veículos de tecnologia e especialistas do setor como excelentes medidores de sono. Os dispositivos rastreiam todo o ciclo, desde o adormecer até as fases do sono (leve, profundo e REM), identificando automaticamente quando o usuário acorda. Toda manhã o aplicativo HUAWEI Health disponibiliza um relatório detalhado, informando as horas dormidas, quanto tempo o usuário passou em cada fase e dando uma pontuação que indica sua qualidade1.

Os consumidores também podem consultar os registros de sono por dia, semana, mês e ano, para verificarem seu avanço e compararem a qualidade do descanso nas diferentes fases da vida1.

Além disso, o app entende os hábitos noturnos e reúne dicas personalizadas para ajudar cada usuário, com base nos hábitos de sono acumulados, no desempenho da respiração, no padrão de sono da noite anterior, na análise dos efeitos físicos e cognitivos, e também, no impacto dos fatores ambientais no sono. Essas recomendações têm como objetivo a melhoria do descanso de uma forma altamente particular, em conformidade com as descobertas científicas mais recentes.

HUAWEI TruSleep™ 4.0

Depois de muitos anos de estudos e desenvolvimento do algoritmo, a marca anunciou a quarta geração do seu sistema de monitoramento de sono, presente pela primeira vez na HUAWEI Band 9, que será lançada em breve no Brasil. Oferecendo uma melhoria significativa no rastreamento do sono em relação a sua antecessora, o HUAWEI TruSleep™ 4.0 traz análises mais completas e precisas1.

Com monitoramento da frequência cardíaca e do nível de oxigênio no sangue durante a noite toda1, a pulseira detecta irregularidades na respiração, podendo identificar sintomas da apneia de sono, ajudando o usuário a melhorar a qualidade do descanso e identificar riscos precocemente1.

1 Este produto não é um dispositivo médico. Os dados de medição e os resultados são apenas para referência, não servindo como base para diagnóstico e tratamento. O relógio precisa ser conectado ao aplicativo Saúde HUAWEI.

