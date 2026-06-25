e-Volksbus entra em testes em Vitória (ES)

SÃO PAULO, 25 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A capital do Espírito Santo, Vitória, passa a integrar a rota de demonstrações do e-Volksbus, modelo 100% elétrico da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Durante as próximas semanas, o veículo vai operar em trechos estratégicos da cidade, permitindo acompanhar seu desempenho em condições reais de trânsito urbano, incluindo topografia e rotina de passageiros.

A iniciativa amplia a coleta de dados em diferentes perfis de operação no país e contribui para análises sobre eficiência energética, autonomia e desempenho em contextos variados. Em Vitória, o foco está na adaptação do e-Volksbus às características específicas da região, apoiando operadores locais no entendimento das possibilidades da eletromobilidade.

"Cada cidade traz aprendizados importantes para a evolução do e-Volksbus. Vitória se soma a esse ciclo ao oferecer um ambiente relevante para avaliarmos o comportamento do veículo em novas condições operacionais. Nosso objetivo é gerar informações consistentes que ajudem clientes e gestores na tomada de decisão rumo a uma mobilidade mais sustentável", afirma Jorge Carrer, diretor de Ônibus da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Com capacidade total de 22 toneladas e autonomia de até 250 quilômetros, o e-Volksbus foi projetado para suportar as altas demandas operacionais do transporte público brasileiro. A tecnologia embarcada inclui sistema de frenagem regenerativa, que contribui para ampliar a autonomia e minimizar o desgaste dos freios, além do Eco Drive Mode, que ajusta automaticamente o consumo de energia conforme as condições de uso.

Entre os diferenciais, destaca-se a proteção contra inundação, recurso essencial para as realidades operacionais brasileiras, garantindo mais segurança e robustez em dias de chuva intensa. O e-Volksbus também conta com sistema de ajoelhamento, facilitando o embarque e ampliando a acessibilidade. A suspensão pneumática integral complementa o conforto e a estabilidade, proporcionando uma experiência de viagem mais suave.

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Um membro do GRUPO TRATON

TRATON SE

Com suas marcas Scania, MAN, International e Volkswagen Caminhões e Ônibus, a TRATON SE é a controladora e holding do GRUPO TRATON e uma das principais fabricantes mundiais de veículos comerciais. O portfólio de produtos do Grupo inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Por um mundo sustentável.": essa intenção ressalta a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

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FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus