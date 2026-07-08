EACON é listada na HKEX, acelerando o crescimento global da mineração autônoma

HONG KONG, 8 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A EACON Group Co., Ltd. ("EACON", Código de Ações: 07687.HK) foi oficialmente listada na Bolsa de Valores de Hong Kong (HKEX), marcando um marco significativo no desenvolvimento da empresa e em sua próxima fase de crescimento global.

A empresa captou aproximadamente HK$ 2,3 bilhões por meio de sua oferta pública inicial (IPO), atingindo uma capitalização de mercado de aproximadamente HK$ 13,0 bilhões no momento da listagem. A oferta atraiu forte apoio de investidores institucionais, incluindo investidores-âncora (cornerstone) como Zijin Mining, XCMG, Fidelity International, J.P. Morgan Asset Management, Barings, CDH e outras principais instituições de investimento globais.

Ao longo dos últimos oito anos, a EACON cresceu de uma inovadora tecnológica emergente para se tornar uma das fornecedoras líderes mundiais de sistemas de transporte autônomo (AHS), apoiando operações de mineração em toda a China e Austrália. Como um dos principais centros financeiros internacionais do mundo, Hong Kong também oferece uma plataforma importante para apoiar a contínua expansão internacional e o crescimento de longo prazo da EACON.

À medida que a indústria de mineração continua sua transição para operações inteligentes, as empresas de mineração buscam cada vez mais parceiros com tecnologia comprovada, capacidade de implantação escalável e suporte confiável de longo prazo. A listagem da EACON na HKEX fortalece ainda mais a capacidade da empresa de acelerar a inovação, ampliar sua presença em mercados internacionais estratégicos e entregar maior valor aos clientes de mineração em todo o mundo.

A empresa pretende utilizar os recursos líquidos do IPO para apoiar a pesquisa e o desenvolvimento, o desenvolvimento de tecnologia da informação, a expansão internacional e a aquisição de clientes, o desenvolvimento de talentos e o crescimento organizacional, bem como investimentos estratégicos alinhados aos seus objetivos de crescimento de longo prazo e aos fins corporativos gerais.

"A EACON foi fundada com base na crença de que as tecnologias inteligentes podem melhorar fundamentalmente a segurança, a eficiência e a sustentabilidade das operações de mineração", afirmou Wason Lan, fundador e CEO da EACON. "A listagem de hoje reflete a confiança dos nossos clientes, a dedicação dos nossos funcionários e o apoio contínuo dos nossos parceiros e investidores. Ela também fornece uma base sólida para a próxima etapa do nosso crescimento global."

Sobre a EACON

A EACON Mining Technology entrega o sistema de transporte autônomo mais implantado do mundo, com mais de 2.500 caminhões automatizados, 120 milhões de quilômetros rodados e mais de 30 projetos de mineração abrangendo commodities como carvão, minério de ferro, cobre, ouro e zinco. Projetada para interoperabilidade, a solução ORCASTRA® da EACON se integra perfeitamente a qualquer plataforma de fabricante original (OEM) ou trem de força, seja novo ou existente. Ao combinar percepção de 360°, uma arquitetura distribuída e despacho otimizado em tempo real, o sistema aumenta a segurança, melhora a produtividade e apoia a transição da indústria de mineração em direção a uma atividade mineradora mais inteligente e sustentável.

FONTE EACON Group Co., Ltd.