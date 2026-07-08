EACON debuta en la HKEX, lo que acelera el crecimiento a nivel mundial de la minería autónoma

HONG KONG, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- EACON Group Co., Ltd. ("EACON", código de bursátil: 07687.HK) cotiza oficialmente en la Bolsa de Valores de Hong Kong (HKEX), lo que marca un hito significativo en el desarrollo de la empresa y en su próxima fase de crecimiento mundial.

La empresa recaudó aproximadamente 2,3 mil millones de dólares de Hong Kong, mediante su oferta pública inicial (OPI), y alcanzó una capitalización de mercado de aproximadamente 13,0 mil millones de dólares de Hong Kong al momento de cotizar. La oferta atrajo un sólido respaldo de inversionistas institucionales, incluidos inversionistas de referencia como Zijin Mining, XCMG, Fidelity International, J.P. Morgan Asset Management, Barings, CDH y otras instituciones de inversión líderes a nivel mundial.

Durante los últimos ocho años, EACON ha pasado de ser un innovador tecnológico emergente a convertirse en uno de los proveedores de sistemas de transporte autónomo (AHS, por sus siglas en inglés) líderes en el mundo y respalda las operaciones mineras en toda China y Australia. Como uno de los centros financieros internacionales líderes del mundo, Hong Kong también ofrece una plataforma importante para respaldar la expansión internacional continua y el crecimiento a largo plazo de EACON.

A medida que la industria minera continúa su transición hacia operaciones inteligentes, las empresas mineras buscan cada vez más socios con tecnología comprobada, capacidad de implementación escalable y respaldo confiable a largo plazo. La cotización de EACON en la HKEX fortalece aún más la capacidad de la empresa para acelerar la innovación, expandir su presencia en mercados internacionales clave y ofrecer un mayor valor a los clientes mineros de todo el mundo.

La empresa tiene la intención de utilizar los recursos netos de la OPI para respaldar la investigación y el desarrollo, el desarrollo de tecnologías de la información, la expansión internacional y la adquisición de clientes, el desarrollo de talento y el crecimiento organizacional, las inversiones estratégicas alineadas con sus objetivos de crecimiento a largo plazo y para fines corporativos generales.

"EACON se fundó con la convicción de que las tecnologías inteligentes pueden mejorar de manera fundamental la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad de las operaciones mineras", afirmó Wason Lan, fundador y director ejecutivo de EACON. "La cotización de hoy refleja la confianza de nuestros clientes, la dedicación de nuestros empleados y el respaldo continuo de nuestros socios e inversionistas. Asimismo, proporciona una base sólida para la siguiente etapa de nuestro crecimiento a nivel mundial".

Acerca de EACON

EACON Mining Technology ofrece el sistema de transporte autónomo más utilizado del mundo, con más de 2.500 camiones automatizados, 120 millones de kilómetros recorridos y más de 30 proyectos mineros en diversos sectores, entre ellos el carbón, mineral de hierro, cobre, oro y zinc. Diseñada para la interoperabilidad, la solución ORCASTRA® de EACON se integra a la perfección con cualquier plataforma o tren motriz de fabricantes de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés), ya sean nuevos o existentes. Al combinar una percepción de 360°, una arquitectura distribuida y un despacho optimizado en tiempo real, el sistema mejora la seguridad, incrementa la productividad y respalda la transición de la industria minera hacia una minería más inteligente y sostenible.

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FUENTE EACON Group Co., Ltd.