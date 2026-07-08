EACON Resmi Melantai di Bursa Efek Hong Kong, Percepat Pertumbuhan Sektor Tambang Otonom di Pasar Global

HONG KONG, 8 Juli 2026 /PRNewswire/ -- EACON Group Co., Ltd. ("EACON", Kode Saham: 07687.HK) resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Hong Kong (HKEX). Pencatatan saham ini menjadi momen penting dalam perjalanan EACON sekaligus menandai fase baru dalam ekspansi global perusahaan ini.

Melalui penawaran umum perdana saham (IPO) ini, EACON berhasil menghimpun dana sekitar HK$2,3 miliar dan mencatatkan kapitalisasi pasar sekitar HK$13 miliar. IPO tersebut mendapat sambutan positif dari investor institusi, termasuk investor utama seperti Zijin Mining, XCMG, Fidelity International, J.P. Morgan Asset Management, Barings, CDH, serta sejumlah lembaga investasi global lainnya.

Dalam delapan tahun terakhir, EACON berkembang dari perusahaan inovasi teknologi menjadi salah satu penyedia sistem angkut tambang otonom (autonomous haulage system/AHS) terkemuka di dunia. Teknologi EACON saat ini mendukung berbagai aktivitas pertambangan di Tiongkok dan Australia. Sebagai salah satu pusat keuangan internasional terpenting di dunia, Hong Kong juga menjadi landasan strategis bagi EACON untuk memperluas jangkauan bisnis internasional dan memperkuat pertumbuhan jangka panjang.

Di tengah transformasi industri pertambangan menuju aktivitas operasional yang semakin cerdas dan berbasis teknologi, perusahaan tambang kini semakin membutuhkan mitra yang memiliki teknologi teruji, kemampuan implementasi dalam skala besar, serta dukungan operasional yang berkelanjutan. Dengan mencatatkan saham di HKEX, EACON siap mempercepat inovasi, memperluas kehadiran di pasar-pasar utama dunia, serta menghadirkan nilai tambah yang lebih besar bagi pelanggan di sektor pertambangan.

EACON akan memanfaatkan perolehan dana dari IPO untuk riset dan pengembangan, pengembangan teknologi informasi, ekspansi internasional dan akuisisi pelanggan, pengembangan sumber daya manusia dan organisasi, investasi strategis yang sejalan dengan rencana pertumbuhan jangka panjang, serta kebutuhan operasional lainnya.

"EACON dibangun atas keyakinan bahwa teknologi cerdas dapat membawa perubahan mendasar terhadap aspek keselamatan kerja, efisiensi, dan keberlanjutan dalam industri pertambangan," ujar Pendiri sekaligus CEO EACON, Wason Lan. "Pencatatan saham EACON di HKEX mencerminkan kepercayaan pelanggan, dedikasi karyawan, serta dukungan berkelanjutan dari para mitra dan investor kami. Langkah ini juga menjadi fondasi yang kuat untuk memasuki tahap berikutnya dalam perjalanan pertumbuhan global EACON."

Tentang EACON

EACON Mining Technology mengembangkan sistem angkut tambang otonom yang menjadi salah satu solusi dengan tingkat penerapan tertinggi di dunia. Hingga saat ini, EACON telah mengotomatisasi lebih dari 2.500 truk tambang yang secara kumulatif menempuh jarak lebih dari 120 juta kilometer dan beroperasi di lebih dari 30 proyek pertambangan yang mencakup komoditas batu bara, bijih besi, tembaga, emas, dan seng. Solusi ORCASTRA® EACON dapat terintegrasi dengan berbagai platform OEM maupun sistem penggerak, baik pada armada baru dan yang telah beroperasi. Dengan memadukan teknologi persepsi 360 derajat, arsitektur terdistribusi, dan sistem pengaturan armada berbasis optimasi waktu nyata, solusi tersebut turut meningkatkan keselamatan kerja, produktivitas operasional, serta mendukung transisi industri pertambangan menuju praktik yang lebih cerdas dan berkelanjutan.

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SOURCE EACON Group Co., Ltd.