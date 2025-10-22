EAM-Mosca lanza un nuevo sitio web con múltiples funciones

El sitio web actualizado cuenta con una gran cantidad de recursos y una nueva función de chat y ofrece una mejor experiencia al cliente mediante opciones multilingües y fácil navegación.

MUNICIPIO DE HAZLE, Pensilvania, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- EAM-Mosca presentó de forma oficial un nuevo sitio web. El recurso digital con múltiples funciones está diseñado para educar, responder preguntas y ayudar a los fabricantes que buscan mejorar la seguridad de la carga en sus sistemas de envasado en línea. Este es el último desarrollo en un esfuerzo del proveedor líder de sistemas automáticos de flejado para ofrecer equipos de alta calidad respaldados por un soporte continuo de servicio completo para sus clientes.

El nuevo sitio web de EAM-Mosca cuenta con un aspecto moderno y coherente, y garantiza que los clientes de todo el mundo puedan visualizar con facilidad nuestros productos y servicios de flejado. (PRNewsfoto/EAM-Mosca Corp.)

"En el mundo actual de los negocios digitales, un sitio web es a menudo el primer punto de contacto de un cliente con una empresa", comentó Robert Miller, director de Marketing y Comunicaciones de EAM-Mosca. "Nuestro nuevo sitio web se desarrolló teniendo en cuenta a nuestros clientes, lo que garantiza que cada visita al sitio, ya sea la primera o la número 50, ofrezca una experiencia de primer nivel con fácil acceso a nuestros productos, servicios y personal".

Experiencia centrada en el cliente

El nuevo sitio web se centra en varias áreas clave diseñadas para beneficiar la experiencia del cliente y garantizar un proceso más fluido, tanto antes como después de comprar soluciones de flejado y sujeción de carga.

Desde el punto de vista funcional, el nuevo sitio es más fácil de navegar y cuenta con una interfaz de usuario compatible con dispositivos móviles diseñada para ayudar a los clientes a encontrar lo que necesitan más rápido y con menos clics. Además, hay opciones multilingües que incluyen inglés, español y portugués para facilitar la comunicación efectiva con cada uno de los tres mercados a los que EAM-Mosca presta servicio principalmente.

Se mejoró la comunicación mediante una nueva función de chat con la que los clientes pueden hacer preguntas sobre productos, piezas, mantenimiento y manuales. Asimismo, los clientes podrán:

Solicitar presupuestos de máquinas sin necesidad de llamar por teléfono.

Utilizar una herramienta de comparación para elegir el producto adecuado para sus necesidades únicas.

Utilizar formularios de fácil acceso para orientar y agilizar el servicio de programación y capacitación.

Recurso en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana

El sitio funciona como una fuente perpetua de respuestas a los sistemas de envasado de fin de línea. Cada página de producto contiene descripciones completas y características clave destacadas, incluidas especificaciones completas del producto, datos técnicos adicionales, videos de las máquinas en uso y folletos descargables. Los recursos se dividen en subcategorías, que incluyen:

Marca y tipo de máquina.

Sectores en los que EAM-Mosca presta servicio.

Herramientas, innovaciones y soluciones digitales.

Servicio técnico y programas de capacitación.

Material de flejado y apoyo educativo.

Soluciones e integraciones de fabricantes de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés) y personalizadas.

Valores, compromisos e información de contacto de la empresa.

Además, el nuevo sitio tiene contenido instructivo e informativo, que incluye:

Una página de innovaciones destaca aún más cómo EAM-Mosca está desarrollando nuevas tecnologías. La página muestra cómo estas tecnologías se están incorporando a productos y servicios y cómo ayudarán a mejorar el rendimiento y la sostenibilidad y ampliarán las soluciones de flejado de final de línea de la empresa a nuevos sectores.

Cualquier persona interesada en explorar el nuevo sitio puede comenzar en la página de inicio, eammosca.com o utilizar cualquiera de los enlaces anteriores para ir a una función o sección específica.

Acerca de EAM-Mosca

EAM-Mosca se fundó 1982, y es proveedor de equipos industriales de máquinas envasadoras automáticas y semiautomáticas de final de línea, que tiene su sede en Municipio de Hazle, Pensilvania, con operaciones adicionales en Canadá, México y Brasil. Es miembro clave de MOSCA Group, con sede en Alemania y presente en todo el mundo. La marca internacional MOSCA fue fundada en 1966, lo que le da una trayectoria de excelencia industrial que se remonta a más de medio siglo. Más información en eammosca.com.

