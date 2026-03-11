EBITDA CRESCE 7,5% COM MARGEM RECORDE DE 79%

RIO DE JANEIRO, BRASIL, 10 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A ALLOS anuncia seus resultados do 4T25. A Companhia, no 4T25, detinha participação em 45 shopping centers, totalizando 1.938 mil m² de ABL Total e 1.265 mil m² de ABL Própria e prestou serviços de planejamento, administração e comercialização a 6 shopping centers de terceiros com uma ABL Total de 190 mil m².

ALLOS ATINGE A MAIOR MARGEM EBITDA DE SUA HISTÓRIA, 79%: Com vendas/m² e NOI/m² em máximas históricas de R$2.524/m² e R$605/m², combinadas aos ganhos de eficiência, fizeram o EBITDA do 4T25 atingir R$ 672,0 milhões, alta de 7,5% sobre o 4T24. Margem EBITDA alcançou 79,0%, um avanço de 192 bps comparado ao 4T24.

VENDAS CRESCEM 5,1%: As vendas nos shoppings cresceram acima do varejo e, superam em 5,1% o 4T24.

ALLOS ATINGE 20,9% DE MARKET SHARE: Em 2025, a ALLOS alcançou 20,9% de participação nas vendas em shoppings no Brasil, um crescimento de 80 bps em relação a 2024 e crescimento de vendas acima da média da Abrasce em todas as regiões.

SSR DE 5,7%: O bom desempenho operacional dos shoppings os torna cada vez mais relevantes para o varejo nacional, permitindo renovações de aluguel com leasing spreads acima da inflação. Como resultado, no 4T25, registrou alta de 5,7% em SSR.

MÍDIA AVANÇA 16,3% : A expansão da Helloo para aeroportos, junto ao bom desempenho de mídia nos shoppings, elevou em 16,3% as receitas de mídia no 4T25 versus o 4T24

QUEDA DE 6,6% EM SG&A : O programa de simplificação e ganho de eficiência já mostra resultados: no 4T25, o SG&A recuou 6,6% ante 4T24. Em 2026, o programa continuará beneficiando a estrutura de despesas.

FFO/AÇÃO 3,9% MAIOR : No 4T25, o FFO atingiu R$ 464,8 milhões, alta de 2,3% sobre o 4T24, no cenário de juros mais altos e maior caixa destinado a dividendos. O FFO por ação cresceu 3,9% devido à forte performance operacional e aos programas de recompras de ações.

GUIDANCE 2026: É projetado EBITDA entre R$ 2.170 milhões e R$ 2.240 milhões para 2026, com dividendos mensais entre R$ 0,28 e R$ 0,30 por ação, dos quais R$ 438 milhões já foram pagos no ano. O CAPEX segue previsto entre R$ 350 e R$ 450 milhões. Após projetos multiúso assinados no 2° semestre de 2025, o fluxo de caixa estimado foi revisado de R$ 433 milhões para R$ 539 milhões, previstos para 2026 e 2036.

FONTE ALLOS S.A.