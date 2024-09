ECOMASTER, nova solução da Midea para economia de energia, brilha no IFA Berlin 2024

Combinando algoritmos de IA, big data e conectividade em nuvem para melhorar de forma expressiva a eficiência energética dos aparelhos sem sacrificar o desempenho

BERLIM, 9 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Midea, fabricante líder mundial em tratamento de ar e eletrodomésticos, revelou sua solução de economia de energia, o ECOMASTER, no Booth 101, Hall 5.1, durante o IFA Berlin 2024, a maior feira de produtos de consumo e eletrônicos do mundo. Essa tecnologia inteligente otimiza o desempenho de produto e reduz o consumo de energia em uma média de 30%.

A Midea apresentou a nova tecnologia ECOMASTER na IFA 2024 (PRNewsfoto/Midea Group)

"Nossos usuários deixaram claro que se importam com a redução do gasto energético e com a proteção do meio ambiente, e buscamos cumprir," disse Kurt Jovais, diretor global de gestão de produtos, Midea International Business. "Ao combinar a conectividade em nuvem, análises avançadas e algoritmo inteligente de IA, o ECOMASTER alcança o equilíbrio perfeito entre desempenho e eficiência energética."

Como exemplo, um ar condicionado ECOMASTER utiliza um algoritmo de IA pré-treinado em bilhões de pontos de dados, detectando de forma contínua dados ambientais a cada 30 segundos, integrando dados baseados na nuvem como previsões meteorológicas para prefer mudanças na carga de calor. Isso aprimora suas habilidades preditivas, garantindo um controle preciso de temperatura e otimização do conforto e eficiência energética para obter a melhor experiência de resfriamento.

O ECOMASTER da Midea é compatível em todos os aparelhos da Midea, como geladeiras, máquinas de lavar, fornos, lava-louças e aquecedores de água. Quando ativado, o ECOMASTER otimiza de forma autônoma o uso de energia e os usuários podem monitorar a economia energética pelo app.

O poder do ECOMASTER é ampliado ainda mais quando pareado com o ESS Energy Management System. O assistente de energia com IA personalizada se ajusta às preferências dos usuários para armazenar, carregar e descarregar energia com base em tarifas dinâmicas de eletricidade e emprega estratégias para a alocação inteligente de energia.

A Midea também respeita a privacidade do usuário. Todos os dados enviados são operacionais, como temperaturas internas e do compressor, não contendo informações pessoais e disponíveis apenas para o usuário.

O ECOMASTER da Midea representa a mais nova conquista da empresa na utilização de tecnologia avançada para desenvolver eletrodomésticos que economizem energia e sejam intuitivos.

Sobre a Midea e Midea Group

A Midea é uma de mais de 10 marcas do Smart Home Business do Midea Group.

Fundado em 1968, o Midea Group é uma empresa líder global em tecnologia avançada, ranqueada em 277º na lista Fortune Global 500 de 2024. É um dos maiores fabricantes de eletrodomésticos do mundo. No início de 2021, a empresa simplificou suas unidades principais em cinco pilares de negócios de alto crescimento: Casa Inteligente, Eletromecânica, Tecnologias de Construção, Robótica e Automação e Inovação Digital.

www.midea-group.com

www.midea.com

