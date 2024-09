ECOMASTER firmy Midea - nowe energooszczędne rozwiązanie błyszczy na targach IFA Berlin 2024

Urządzenie łączy w sobie algorytmy AI, big data i łączność w chmurze, aby znacząco zwiększyć efektywność energetyczną bez kompromisów w sferze wydajności.

BERLIN, 10 września 2024 r. /PRNewswire/ -- Midea, czołowy światowy producent urządzeń do uzdatniania powietrza i artykułów gospodarstwa domowego, ogłosił swoje rozwiązanie oszczędzające energię ECOMASTER na Stoisku 101, w Hali 5.1, w trakcie IFA Berlin 2024, największych na świecie targów elektroniki użytkowej. Ta inteligentna technologia optymalizuje parametry produktów i obniża zużycie energii średnio o 30%.

„Nasi użytkownicy jasno dali nam do zrozumienia, że zależy im na obniżaniu zużycia energii i ochronie środowiska, a my zamierzamy im to zapewnić" – powiedział Kurt Jovais, światowy dyrektor ds. zarządzania produktami, Midea International Business. „Łącząc w sobie przetwarzanie w chmurze, zaawansowaną analitykę i inteligentną platformę AI, ECOMASTER osiąga doskonałą równowagę pomiędzy wydajnością a efektywnością energetyczną".

Przykładowo, klimatyzator ECOMASTER wykorzystuje algorytm AI przeszkolony na miliardach punktów danych, który w sposób ciągły rozpoznaje dane środowiskowe co 30 sekund, zestawiając je z danymi w chmurze, takimi jak prognozy pogody, aby przewidywać zmiany w obciążeniu cieplnym. Poprawia to zdolności przewidywania zdarzeń przez urządzenie i pozwala zapewnić precyzyjną kontrolę temperatury i odpowiedni komfort oraz efektywność energetyczną dla optymalnego chłodzenia.

Midea ECOMASTER jest zgodny z różnymi urządzeniami Midea, w tym z lodówkami, pralkami, piekarnikami, zmywarkami i podgrzewaczami wody. Po aktywacji, ECOMASTER autonomicznie optymalizuje zużycie energii, a użytkownicy mogą monitorować oszczędności energii poprzez aplikację.

Atuty ECOMASTER stają się jeszcze większe, kiedy sparujemy go z Systemem Zarządzania Energią ESS. Specjalnie przygotowany Asystent Energetyczny AI dostosowuje się do preferencji użytkowników w zakresie przechowywania, ładowania i rozładowywania w oparciu o dynamiczne taryfy energii i stosuje staregie inteligentnej alokacji energii.

Midea szanuje prywatność użytkowników. Wszystkie przesłane dane stanowią dane operacyjne, takie jak wskazania temperatur w pomieszczeniach i kompresora, nie zawierają danych osobowych i są dostępne wyłącznie dla użytkownika.

Midea ECOMASTER to najnowsze osiągnięcie firmy Midea w zakresie wykorzystania zaawansowanych technologii do opracowania energooszczędnych i przyjaznych dla użytkownika urządzeń dla domu.

Midea i Midea Group

Midea jest jedną z ponad 10 marek działu inteligentnego domu Grupy Midea (Smart Home Business, Midea Group).

Założona w 1968 r. Grupa Midea to czołowa globalna spółka z dziedziny zaawansowanych technologii, która zajmuje 277. Miejsce na liście Fortune Global 500. Jest jednym z największych producentów artykułów gospodarstwa domowego. Na początku 2021 r. spółka dokonała reorganizacji swoich kluczowych działów w pięć filarów biznesu o wysokim potencjale rozwojowym: Inteligentny dom, elektromechanika, technologie budowlane, robotyka i automatyzacja oraz innowacje cyfrowe.

