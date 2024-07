EdHeroes organiza um fórum de streaming 24 horas com foco no patrimônio cultural na educação

TRIESEN, Liechtenstein, 18 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Em uma iniciativa inovadora, a EdHeroes - uma organização global sem fins lucrativos dedicada a garantir o acesso a uma educação de qualidade - realiza sua primeira transmissão ao vivo 24 horas, o Global Forum 2024. Este evento, realizado de 11 a 12 de julho de 2024, foi visto por mais de 100.000 espectadores únicos. Ele investiga o papel fundamental do patrimônio cultural na educação moderna. A EdHeroes destaca a intrincada relação entre cultura e globalização por meio deste fórum, compartilhando experiências do mundo real de vários países para defender um cenário educacional mais inclusivo e diversificado.

EdHeroes Global Forum 2024

O evento online apresenta uma impressionante lista de palestrantes ilustres de 40 países, falando em 9 idiomas, incluindo Banco Mundial, UNESCO, UNICEF, OMEP, Teach for All, Dream a Dream, Educate Girls e muitos outros. "Começamos com uma discussão modesta e agora se transformou em um fórum de streaming ininterrupto 24 horas, apoiado por organizações fantásticas em todo o mundo", disse Alina Baimen, cofundadora e CEO da EdHeroes.

Esta iniciativa da EdHeroes ressalta a importância do patrimônio cultural na formação do futuro da educação. Ao enfatizar a inclusão e a diversidade, o Fórum Global 2024 promete ser um evento marcante, impulsionando mudanças significativas na forma como os sistemas educativos em todo o mundo podem honrar e integrar o património cultural.

Nesta ocasião, a EdHeroes também apresentou o EdHeroes Guide to Leading Education Organizations, um recurso essencial que destaca mais de 60 organizações exemplares focadas na educação de todos os continentes. Essas entidades se dedicam a melhorar o acesso à educação de qualidade por meio de esforços filantrópicos e iniciativas inovadoras. Este guia destina-se àqueles que buscam colaboração, inspiração ou oportunidades para apoiar avanços educacionais globais. Se você não teve a chance de assistir ao Fórum online, pode assistir às gravações em https://global.edheroes.forum. Siga-nos no Instagram para ver os palestrantes responderem às perguntas do Fórum e acompanharem os próximos eventos!

Sobre a EdHeroes:

A EdHeroes é uma rede descentralizada dedicada a alcançar a educação de qualidade ODS 4 das Nações Unidas, unindo pessoas e organizações no setor educacional. Enfatizando uma abordagem de glocalidade, a EdHeroes conecta e acelera projetos de educação em parceria com as comunidades locais, reconhecendo que eles entendem melhor seus desafios únicos. Em última análise, a EdHeroes se esforça para nutrir uma geração de indivíduos autônomos, capazes e felizes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2463409/EdHeroes_Global_Forum_2024.jpg

FONTE EdHeroes