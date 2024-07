EdHeroes accueille un forum en streaming de 24 heures axé sur le patrimoine culturel dans l'éducation

TRIESEN, Liechtenstein, 18 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une initiative novatrice, EdHeroes, une organisation mondiale à but non lucratif qui se consacre à garantir l'accès à une éducation de qualité, accueille son tout premier livestream de 24 heures, le Forum mondial 2024. Cet événement, qui s'est tenu les 11 et 12 juillet 2024, a été suivi par plus de 100 000 spectateurs uniques. Il se penche sur le rôle essentiel du patrimoine culturel dans l'éducation moderne. EdHeroes fait valoir la relation complexe entre la culture et la mondialisation par le biais de ce forum, en partageant des expériences concrètes de différents pays pour plaider en faveur d'un paysage éducatif plus inclusif et plus diversifié.

L'événement en ligne réunit une liste impressionnante de personnalités de 40 pays, s'exprimant en 9 langues, dont la Banque mondiale, l'UNESCO, l'UNICEF, l'OMEP, Teach for All, Dream a Dream, Educate Girls, et bien d'autres encore. « Nous avons commencé par une modeste discussion, qui s'est transformée en un forum de 24 heures de streaming non-stop, soutenu par des entreprises fantastiques du monde entier », a déclaré Alina Baimen, cofondatrice et PDG d'EdHeroes.

Cette initiative d'EdHeroes souligne l'importance du patrimoine culturel pour façonner l'avenir de l'éducation. Le Forum mondial 2024, qui met l'accent sur l'inclusivité et la diversité, promet d'être un événement marquant, qui entraînera des changements significatifs dans la manière dont les systèmes éducatifs du monde entier peuvent honorer et intégrer le patrimoine culturel.

C'est à cette occasion qu'EdHeroes présentera également le Guide EdHeroes des principales organisations éducatives, une ressource essentielle qui met en lumière plus de 60 entreprises exemplaires axées sur l'éducation et issues de tous les continents. Ces entités se consacrent à l'amélioration de l'accès à une éducation de qualité par le biais d'efforts philanthropiques et d'initiatives innovantes. Ce guide s'adresse à tous ceux qui cherchent à collaborer, à s'inspirer ou à soutenir les progrès de l'éducation dans le monde. Si vous n'avez pas eu la chance de suivre le Forum en ligne, vous pouvez en visionner les enregistrements surhttps://global.edheroes.forum. Suivez-nous sur Instagram pour voir les intervenants répondre aux questions du Forum et vous tenir au courant des événements à venir !

À propos d'EdHeroes :

EdHeroes est un réseau décentralisé qui a pour vocation d'atteindre l'ODD 4 de l'ONU, c'est-à-dire, une éducation de qualité, en unissant les personnes et les entreprises du secteur de l'éducation. Grâce à une approche globale, EdHeroes relie et accélère les projets d'éducation en s'associant avec les communautés locales, car ce sont elles qui comprennent le mieux les défis auxquels elles sont confrontées. En définitive, EdHeroes s'efforce de former une génération d'individus autonomes, compétents et heureux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2462274/EdHeroes_Global_Forum_2024.jpg