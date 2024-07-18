EdHeroes 舉辦以「教育中的文化遺產」為主題的 24 小時直播論壇

18 7月, 2024, 08:00 CST
列支敦士登特里森2024年7月18日 /美通社/ -- EdHeroes 是一間世界性的非牟利組織，致力於改善不同年齡人士獲得優質教育資源的機會。近日 EdHeroes 在一項突破性的倡議中主辦了有史以來第一個 24 小時直播論壇：Global Forum 2024。此活動於 2024 年 7 月 11 日至 12 日舉行，有超過 100,000 位獨立觀眾收看。此論壇它深入探討了文化遺產在現代教育中的關鍵作用。EDHeroes 透過此論壇，強調文化與全球化之間千絲萬縷的關係，分享來自各國的真實經驗，以提倡更包容、更多元的教育環境。
此線上活動有來自 40 個國家的傑出演講者陣容，以 9 種語言演講，令人印象深刻。參與機構包括世界銀行 (World Bank)、聯合國教科文組織 (UNESCO)、聯合國兒童基金會 (UNICEF)、世界幼兒教育聯會 (OMEP)、Teach for All、Dream a Dream、Educate Girls 等等。EdHeroes 聯合創辦人兼行政總裁 Alina Baimen 表示：「我們從一個簡單的討論開始，如今變成了一個 24 小時不間斷的直播論壇，由世界各地的優秀組織支援。
EdHeroes 這項計劃，強調了文化遺產對塑造教育未來的相當重要。透過強調包容性 (inclusivity) 和多元化 (diversity)，Forum 2024 期望成為一個具里程碑意義的活動，作出有意義的改變，為全球教育系統注入尊重和維護文化遺產的觀念。
在此次，eDHeroes 還介紹了「Leading Education Organizations」，這是一項重要資源，聚焦來自各全世界大洲的 60 多間以教育為中心的模範組織。這些組織致力於透過慈善工作和創新措施，來增強人們獲得優質教育的機會。本指南正為那些尋求協同合作、靈感或機會以支持全球教育進步的人士而設。如您沒有機會在網上觀看論壇，可以在 https://global.edheroes.forum 觀看論壇錄影。請在 Instagram 上關注我們 ，觀看講者回答論壇問題，並了解即將舉行的活動！
EdHeroes 簡介：
EdHeroes 是一個去中心化的網絡，致力於透過團結教育界人士和組織，實現聯合國 SDG 4 優質教育。EdHeroes 強調全局性的方法，透過與當地社區合作，聯繫並加速教育計劃的進程，因為只有當地社區最能了解自身面臨的獨特挑戰。最終，EdHeroes 致力於培育自主、有能力和快樂的一代。
SOURCE EdHeroes
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