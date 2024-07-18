EdHeroes 舉辦以「教育中的文化遺產」為主題的 24 小時直播論壇

列支敦士登特里森2024年7月18日 /美通社/ -- EdHeroes 是一間世界性的非牟利組織，致力於改善不同年齡人士獲得優質教育資源的機會。近日 EdHeroes 在一項突破性的倡議中主辦了有史以來第一個 24 小時直播論壇：Global Forum 2024。此活動於 2024 年 7 月 11 日至 12 日舉行，有超過 100,000 位獨立觀眾收看。此論壇它深入探討了文化遺產在現代教育中的關鍵作用。EDHeroes 透過此論壇，強調文化與全球化之間千絲萬縷的關係，分享來自各國的真實經驗，以提倡更包容、更多元的教育環境。

此線上活動有來自 40 個國家的傑出演講者陣容，以 9 種語言演講，令人印象深刻。參與機構包括世界銀行 (World Bank)、聯合國教科文組織 (UNESCO)、聯合國兒童基金會 (UNICEF)、世界幼兒教育聯會 (OMEP)、Teach for All、Dream a Dream、Educate Girls 等等。EdHeroes 聯合創辦人兼行政總裁 Alina Baimen 表示：「我們從一個簡單的討論開始，如今變成了一個 24 小時不間斷的直播論壇，由世界各地的優秀組織支援。