LG consolida o 'piloto automático' para o clima doméstico com ar-condicionado que aprende com a rotina do usuário

LG transforma o ar-condicionado em um gestor proativo de conforto e eficiência, antecipando necessidades e otimizando o consumo de energia

SÃO PAULO , 27 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A era de ajustar manualmente o ar-condicionado em busca da temperatura ideal está evoluindo para um novo patamar de inteligência e conveniência. A rotina de ligar, desligar e alterar constantemente a configuração do aparelho está sendo substituída por um sistema que opera em "piloto automático", aprendendo com os hábitos dos moradores e gerenciando ativamente o clima da casa. A LG Electronics, marca n°1 em ar-condicionado na América Latina há 11 anos1.

Divulgação LG

A marca está na vanguarda dessa transformação com sua linha de ar-condicionado LG DUAL Inverter AI, que utiliza Inteligência Artificial para redefinir a experiência de climatização residencial.

Essa mudança de paradigma transforma o ar-condicionado de uma ferramenta reativa para um ecossistema proativo. Em vez de simplesmente responder a um comando, o aparelho passa a antecipar as necessidades de conforto, ajustar-se às condições do ambiente e otimizar o consumo de energia de forma autônoma, garantindo um ambiente sempre perfeito com o mínimo de intervenção.

"Estamos saindo da era do controle para entrar na era da curadoria. O conceito de 'piloto automático' no clima doméstico não é um futuro distante, é a realidade que entregamos hoje", afirma Lucas Nogueira, Gerente de Produto de Ar-Condicionado Residencial da LG Electronics Brasil. "Nosso objetivo é que o usuário não precise mais pensar no ar-condicionado. A tecnologia de IA embarcada no modelo LG DUAL Inverter AI Air aprende as preferências de temperatura, os horários de uso e até os padrões de sono, para criar um ambiente que está sempre em sintonia com a rotina da casa, de forma inteligente e econômica."

Essa gestão automatizada do clima doméstico se baseia em três pilares tecnológicos:

O cérebro que aprende com você: O coração do "piloto automático" é a Tecnologia AI 3.5, por meio de algoritmos de aprendizado, o ar-condicionado analisa e compreende as preferências do usuário. Com o tempo, ele passa a ajustar automaticamente a temperatura, a velocidade e a direção do vento para replicar as condições ideais de conforto, sem que o usuário precise tocar no controle. Funções como o Sleep Timer+ levam isso ao extremo, programando a climatização noturna ideal com base no histórico de sono do morador. Eficiência energética proativa: Um piloto automático inteligente não busca apenas o conforto, mas também a rota mais eficiente, equilibrando o conforto e as preferências do usuário com a economia de energia. Recursos como o AI kW Manager funcionam como um copiloto financeiro, permitindo que o usuário defina metas de consumo pelo aplicativo LG ThinQ®. A partir daí, a IA gerencia a operação do compressor para atingir esses objetivos, ajustando automaticamente o desempenho do sistema para otimizar o consumo sem comprometer o bem-estar térmico. Sensores que evitam o desperdício: A inteligência do sistema é amplificada por sua capacidade de perceber o ambiente. O Sensor de Janela Aberta, por exemplo, identifica perdas abruptas de ar frio e notifica o usuário, ajustando a operação para evitar o desperdício de energia. É o aparelho agindo proativamente para garantir que seu esforço não seja em vão.

A interação com esse sistema inteligente é centralizada no aplicativo LG ThinQ®, que funciona como o painel de controle do piloto automático. Por ele, o usuário pode monitorar o funcionamento, consultar o consumo em tempo real e, se desejar, assumir o controle manual a qualquer momento, tendo sempre a palavra final sobre o conforto de seu lar.

Ao integrar aprendizado de máquina, conectividade e automação, a LG não está apenas vendendo um ar-condicionado; está oferecendo um sistema de gerenciamento climático que coloca a experiência do usuário no centro de tudo, tornando a casa um lugar genuinamente mais inteligente, confortável e eficiente.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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1 Euromonitor International Limited; Eletrodomésticos, edição 2026, categoria Ar-Condicionado; Volume de vendas no varejo (2015-2025)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2989118/260305_CAC_AIR_QUARTO_5.jpg

FONTE LG Electronics Brasil