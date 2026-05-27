EFICYENT marca presença global na Money20/20 Asia e Money20/20 Europe

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 27 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Plataforma de pagamentos transfronteiriços continua o envolvimento internacional de fintechs na Ásia e na Europa

A EFICYENT, uma plataforma de pagamentos e fintech transfronteiriça, participou recentemente do Money20/20 Asia em Bangkok e agora está participando do Money20/20 Europe em Amsterdã como parte de seus esforços de expansão global em andamento.

EFICYENT at money2020

A participação da empresa na Money20/20 Asia no início de 2026 criou oportunidades para se envolver com instituições financeiras, provedores de pagamento e parceiros de tecnologia em toda a região Ásia-Pacífico. As discussões durante o evento se concentraram na crescente demanda por soluções de pagamento internacionais mais rápidas, escaláveis e confiáveis para empresas que operam internacionalmente.

Após a sua participação em Banguecoque, a EFICYENT continua o seu envolvimento com o ecossistema global de fintech na Money20/20 Europe. O evento permite que a equipe se conecte com instituições financeiras europeias, operadores de fintech e parceiros estratégicos, enquanto explora oportunidades de colaboração em vários mercados internacionais.

"Estar presente na Money20/20 Asia e na Money20/20 Europe reflete nosso foco contínuo no engajamento global de fintechs", disse K Balasubramanyam, CEO e Diretor da EFICYENT. "Estamos focados em construir as parcerias certas e apoiar empresas que exigem soluções de pagamento transfronteiriças escaláveis e confiáveis."

A EFICYENT está focada em melhorar os pagamentos transfronteiriços, reduzindo a dependência dos sistemas SWIFT tradicionais por meio de trilhos de pagamento locais, redes de pagamento de stablecoin e recursos de pagamento global mais rápidos.

"Nossa plataforma foi projetada para resolver os desafios que as empresas enfrentam com transações transfronteiriças lentas e dependências RÁPIDAS, aproveitando os trilhos de pagamento locais, as redes de pagamento de stablecoin e os recursos de remessa", disse Aravinth Ramesh,CTO e diretor da EFICYENT.

Suas ofertas incluem carteiras de várias moedas, pagamentos, recursos de coleta local, Smart FX e soluções de fintech de marca branca. A plataforma oferece suporte a trilhos de pagamento locais em mais de 100 países, ajudando PMEs, instituições financeiras e bancos a simplificar pagamentos globais e adotar recursos modernos de fintech para operações internacionais.

Olhando para o futuro, a empresa planeja continuar fortalecendo parcerias regionais e expandindo suas capacidades globais de pagamento, ao mesmo tempo em que apoia as empresas com soluções de pagamento internacionais eficientes.

Sobre a EFICYENT

A EFICYENT é uma plataforma de pagamentos transfronteiriços e fintech que atende empresas em mais de 100 países. Suas ofertas incluem carteiras de várias moedas, pagamentos, contas locais para cobranças, Smart FX e soluções de marca branca projetadas para oferecer suporte a empresas com requisitos de pagamento internacionais.

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EFICYENT

Dubai, Emirados Árabes Unidos

Site: https://eficyent.com/

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Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2988025/EFICYENT_money2020.jpg

FONTE EFICYENT