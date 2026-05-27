EFICYENT Marca Presencia Global en Money20/20 Asia y Money20/20 Europa

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La plataforma de pagos transfronterizos continúa con la participación internacional de fintech en Asia y Europa

EFICYENT, una plataforma transfronteriza de pagos y fintech, participó recientemente en Money20/20 Asia en Bangkok y ahora asiste a Money20/20 Europe en Ámsterdam como parte de sus esfuerzos de expansión global en curso.

EFICYENT at money2020

La participación de la compañía en Money20/20 Asia a principios de 2026 creó oportunidades para interactuar con instituciones financieras, proveedores de pagos y socios tecnológicos en toda la región de Asia y el Pacífico. Las discusiones durante el evento se centraron en la creciente demanda de soluciones de pago transfronterizo más rápidas, escalables y confiables para las empresas que operan a nivel internacional.

Después de su participación en Bangkok, EFICYENT continúa su compromiso con el ecosistema mundial de fintech en Money20/20 Europe. El evento permite al equipo conectarse con instituciones financieras europeas, operadores de fintech y socios estratégicos mientras explora oportunidades de colaboración en múltiples mercados internacionales.

"Estar presente tanto en Money20/20 Asia como en Money20/20 Europa refleja nuestro enfoque continuo en el compromiso global de fintech", dijo K Balasubramanyam, CEO y Director de EFICYENT. "Nos centramos en crear las asociaciones adecuadas y apoyar a las empresas que requieren soluciones de pago transfronterizas escalables y confiables".

EFICYENT se centra en mejorar los pagos transfronterizos al reducir la dependencia de los sistemas SWIFT tradicionales a través de rieles de pago locales, redes de pago de monedas estables y capacidades de pago globales más rápidas.

"Nuestra plataforma está diseñada para resolver los desafíos que enfrentan las empresas con transacciones transfronterizas lentas y dependencias RÁPIDAS al aprovechar los rieles de pago locales, las redes de pago de monedas estables y las capacidades de remesas", dijo Aravinth Ramesh,CTO y Director de EFICYENT.

Sus ofertas incluyen monederos multidivisa, pagos, capacidades de cobro local, Smart FX y soluciones fintech de marca blanca. La plataforma admite rieles de pago locales en más de 100 países, lo que ayuda a las pymes, las instituciones financieras y los bancos a simplificar los pagos globales y adoptar capacidades modernas de tecnología financiera para las operaciones internacionales.

De cara al futuro, la empresa planea continuar fortaleciendo las asociaciones regionales y ampliando sus capacidades de pago globales, al tiempo que apoya a las empresas con soluciones de pago internacionales eficientes.

Acerca de EFICYENT

EFICYENT es una plataforma transfronteriza de pagos y fintech que atiende a empresas en más de 100 países. Sus ofertas incluyen monederos multidivisa, pagos, cuentas locales para cobros, Smart FX y soluciones de marca blanca diseñadas para apoyar a las empresas con requisitos de pago internacionales.

Contacto para los medios

EFICYENT

Dubai, Emiratos Árabes Unidos

Sitio web: https://eficyent.com/

Correo electrónico: [email protected]

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eficyent/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2988025/EFICYENT_money2020.jpg

FUENTE EFICYENT