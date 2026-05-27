EFICYENT consolida su presencia global en Money20/20 Asia y Money20/20 Europa

DUBAI, EAU, 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La plataforma de pagos transfronterizos continúa su colaboración internacional con empresas fintech en Asia y Europa.

EFICYENT, plataforma de pagos transfronterizos y tecnología financiera, participó recientemente en Money20/20 Asia en Bangkok y ahora asiste a Money20/20 Europa en Ámsterdam como parte de su estrategia de expansión global.

EFICYENT at money2020

La participación de la compañía en Money20/20 Asia a principios de 2026 le brindó la oportunidad de interactuar con instituciones financieras, proveedores de pagos y socios tecnológicos en toda la región de Asia-Pacífico. Durante el evento, se abordaron las crecientes necesidades de soluciones de pago transfronterizo más rápidas, escalables y confiables para empresas con operaciones internacionales.

Tras su participación en Bangkok, EFICYENT continúa su colaboración con el ecosistema global de tecnología financiera en Money20/20 Europa. El evento permite al equipo conectar con instituciones financieras europeas, operadores de tecnología financiera y socios estratégicos, a la vez que explora oportunidades de colaboración en diversos mercados internacionales.

"Nuestra presencia en Money20/20 Asia y Money20/20 Europa refleja nuestro compromiso constante con la colaboración global en el sector de la tecnología financiera", afirmó K Balasubramanyam, consejero delegado y director de EFICYENT. "Nos centramos en forjar las alianzas adecuadas y en apoyar a las empresas que requieren soluciones de pago transfronterizas escalables y fiables".

EFICYENT se centra en mejorar los pagos transfronterizos reduciendo la dependencia de los sistemas SWIFT tradicionales mediante plataformas de pago locales, redes de pago con stablecoins y capacidades de pago global más rápidas.

"Nuestra plataforma está diseñada para resolver los problemas a los que se enfrentan las empresas con las transacciones transfronterizas lentas y la dependencia de SWIFT, aprovechando las plataformas de pago locales, las redes de pago con stablecoins y las capacidades de remesas", dijo Aravinth Ramesh, director de tecnología y director, EFICYENT.

Su oferta incluye monederos multidivisa, pagos, capacidades de cobro local, Smart FX y soluciones fintech de marca blanca. La plataforma es compatible con los sistemas de pago locales en más de 100 países, lo que ayuda a las PYMES, instituciones financieras y bancos a simplificar los pagos globales y adoptar capacidades fintech modernas para sus operaciones internacionales.

De cara al futuro, la empresa planea seguir fortaleciendo sus alianzas regionales y ampliando sus capacidades de pago globales, al tiempo que ofrece a las empresas soluciones de pago internacionales eficientes.

Acerca de EFICYENT

EFICYENT es una plataforma de pagos transfronterizos y tecnología financiera que presta servicios a empresas en más de 100 países. Su oferta incluye monederos multidivisa, pagos, cuentas locales para cobros, Smart FX y soluciones de marca blanca diseñadas para apoyar a las empresas con necesidades de pagos internacionales.

Contacto para medios

EFICYENT

Dubái, EAU

Sitio web: https://eficyent.com/

E-mail: [email protected]

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eficyent/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2988025/EFICYENT_money2020.jpg