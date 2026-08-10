El Niño vai intensificar variações climáticas no Brasil e climatização residencial se torna essencial

Especialista da Climatempo explica o fenômeno e seus impactos em diferentes regiões do país e destaca papel essencial da tecnologia no segmento de ar-condicionado para garantir conforto térmico, eficiência energética e durabilidade.

Resumo da notícia

Norte e Nordeste devem ter chuvas irregulares, períodos secos e calor; o Sul tende a enfrentar maior frequência de chuva e tempestades.

Centro-Oeste e Sudeste devem alternar temporais localizados com semanas mais secas e temperaturas elevadas.

A linha LG DUAL Inverter AI reúne tecnologias que entregam conforto térmico, à eficiência energética e durabilidade na categoria de ar-condicionado

SÃO PAULO, 10 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Com o El Niño já em intensidade moderada e previsão de atingir intensidade muito forte nos próximos meses — podendo se tornar um dos episódios mais intensos da história, segundo especialistas —, o Brasil deve enfrentar um cenário de maior variabilidade climática, com impactos distintos entre as regiões. Períodos prolongados de calor e tempo seco, alternância entre semanas chuvosas e secas e maior frequência de tempestades reforçam a importância de acompanhar as previsões e preparar as residências para diferentes condições ao longo do ano.

Divulgação LG

"No Norte e no Nordeste, a irregularidade das chuvas deve chamar mais atenção, com períodos secos prolongados, volumes abaixo da média e temperaturas elevadas. No Centro-Oeste e no Sudeste, a tendência é de semanas intercaladas, com temporais localizados, raios e rajadas de vento, seguidos por tempo mais seco e calor. Já no Sul, as chuvas devem ser mais frequentes, com maior vulnerabilidade a tempestades, especialmente durante a primavera", explica Marcely Sondermann, meteorologista da Climatempo e especialista em clima e mudanças climáticas.

O fenômeno ocorre no Pacífico Equatorial e é caracterizado quando a temperatura da superfície do mar permanece, de forma persistente, pelo menos 0,5 °C acima da média na região monitorada. Natural e recorrente, o El Niño costuma se manifestar em intervalos de dois a sete anos e influencia o clima de diferentes partes do planeta.

"O El Niño é um fenômeno natural, mas tem sido potencializado pelas mudanças climáticas e pelo aquecimento global. Por isso, seus impactos podem ficar mais severos e marcados. Ainda assim, eventos extremos são resultado de um somatório de fatores, que também pode incluir frentes frias estacionadas e bloqueios atmosféricos", afirma Marcely.

Nesse contexto, o acompanhamento da previsão do tempo é uma das principais ferramentas para antecipar períodos de chuva intensa, seca ou temperaturas elevadas.

E para se preparar para essas condições, o consumidor pode usar a tecnologia como sua aliada. "A tecnologia está a nosso favor, tanto em termos de consumo de energia mais otimizado quanto de equipamentos mais resilientes às oscilações de energia. É importante recorrer a esses recursos para se preparar", destaca a meteorologista da Climatempo.

Tecnologia para enfrentar as mudanças climáticas

A relação entre clima, planejamento e tecnologia esteve no centro de um encontro promovido pela LG Electronics Brasil, marca nº 1 em ar-condicionado na América Latina há 11 anos consecutivos, segundo a Euromonitor International¹, em 28 de julho, em São Paulo. A iniciativa reuniu jornalistas, influenciadores e especialistas para discutir os impactos das mudanças climáticas sobre a rotina dos brasileiros e o papel da climatização residencial diante de cenários cada vez mais variáveis.

"As mudanças no clima ampliaram a discussão sobre climatização. Hoje, os consumidores não buscam apenas resfriar os ambientes, mas soluções inteligentes, eficientes e capazes de acompanhar diferentes momentos da rotina. Foi a partir desse cenário que propusemos uma conversa que fosse além dos produtos, discutindo como a tecnologia pode contribuir para que as pessoas estejam mais preparadas para os desafios climáticos atuais e futuros", afirma Lucas Nogueira, gerente de Produto de Ar-Condicionado Residencial da LG Electronics do Brasil.

A linha LG DUAL Inverter AI reúne recursos que ajustam a operação dos equipamentos às condições do ambiente e às preferências de uso. A plataforma AI 3.5 aprende os hábitos do usuário e regula automaticamente a temperatura, a velocidade e a direção do fluxo de ar, buscando oferecer conforto de forma personalizada.

Entre os recursos que oferem conforto estão: o Sleep Timer+, que personaliza a climatização durante o sono; o Fluxo de Ar Duplo, que amplia e acelera a distribuição do ar; a conectividade, que permite, via app LG ThinQ™, o controle à distancia ou por voz; o Sistema Multifiltros, que contribui para manter o ar mais limpo e proteger o interior do equipamento contra o acúmulo de impurezas e a operação silenciosa.

Na frente de eficiência energética, o AI kW Manager, disponível no aplicativo LG ThinQ™, permite acompanhar o consumo em tempo real, definir metas de utilização para evitar surpresas na conta de energia. Nos modelos DUAL Inverter AI Air e DUAL Inverter UNIQ, essa ferramenta é aprimorada com inteligência artificial para otimizar o funcionamento do aparelho de forma proativa.

A linha também conta com a tecnologia DUAL Inverter, rotor duplo presente nas condensadoras, que se mantém em constante movimento e equilibra o consumo de energia para entregar eficiência com baixo custo na conta de luz e o Sensor de Janela Aberta, capaz de identificar a entrada de ar externo e reduzir automaticamente o consumo de energia.

A durabilidade também é um dos destaques da linha. Os modelos contam com compressor DUAL Inverter, que proporciona menor vibração e maior resistência, além de estrutura metálica reforçada. A condensadora possui chapa de aço com camada adicional de proteção contra corrosão causada por maresia e chuva ácida, enquanto a tecnologia GoldFin™ adiciona uma camada anticorrosiva às serpentinas da condensadora. Os aparelhos também contam com sensores de proteção contra picos de energia. A LG oferece garantia de dois anos para o produto e de dez anos para o compressor DUAL Inverter².

Para conhecer essas e outras soluções da LG Electronics e ficar por dentro das principais novidades da marca, visite o Site Oficial e a Sala de Imprensa.

*Imagens ilustrativas. Maiores informações acessem LG.COM/BR. AI: funcionalidades inteligentes sujeitas a configurações e uso. LG ThinQ™ utiliza dados do usuário e serão tratados conforme a Política de Privacidade LG.

¹ Euromonitor International Limited; Eletrodomésticos, edição 2026, categoria Ar-Condicionado; Volume de vendas no varejo (2015-2025)

² A garantia de 2 anos no produto é válida para todos os modelos das linhas de ares-condicionados residenciais (RAC), adquiridos a partir de 01 de setembro de 2025 e descritos como "LG AI DUAL Inverter", ou "DUAL Inverter", e 02 (dois) modelos específicos da linha "LG AI Smart Inverter", ou "Smart Inverter": S3-Q09JA31E e S3-Q12JA31E, ambos do tipo monsplit ou single split. Excluem-se da regra, de 2 anos de garantia: 1) os modelos da linha comercial (CAC): Multi-split, Teto e Cassete; 2) qualquer condicionador de ar DUAL Inverter ou Smart Inverter que tenha sido adquirido antes de 01 de setembro de 2025. Para estes grupos mencionados como excludentes da nova regra, é mantido o prazo de garantia de 01 ano no produto. Para produtos adquiridos a partir de 01 de setembro de 2025. Produtos adquiridos antes de 01/09/2025, têm 1 ano de garantia. Garantia do Compressor Inverter LG: 10 anos (inclui 9 anos e 9 meses adicionais) para produtos da linha Dual Inverter e Smart Inverter. Válida mediante realização de manutenções preventivas anuais em assistência técnica autorizada LG, com apresentação da nota fiscal e cartão de garantia preenchido. Custos de manutenção não inclusos. A garantia perde validade se as manutenções não forem realizadas ou forem feitas por pessoal não autorizado.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: https://www.lg.com/global/newsroom/.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil