LG reúne especialistas para discutir tendências climáticas e tecnologias para climatização residencial

Evento discutiu os impactos das mudanças no clima e da chegada do El Niño na rotina dos brasileiros e mostrou como inteligência artificial, eficiência energética e a durabilidade podem ser aliados

Resumo da notícia

As mudanças nos padrões climáticos reforçam a importância do planejamento da climatização.





A linha LG DUAL Inverter AI reúne recursos inteligentes voltados ao conforto, economia de energia, operação silenciosa e durabilidade.





A LG é líder em ar-condicionado na América Latina há 11 anos consecutivos, segundo a Euromonitor.

SÃO PAULO, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- As previsões climáticas para o segundo semestre indicam a chegada do fenomeno El Niño e cenário de temperaturas acima da média em diversas regiões do Brasil, reforçando a importância do planejamento antecipado para enfrentar as mudanças do clima. Em um contexto em que eventos climáticos extremos se tornam cada vez mais frequentes, fatores como eficiência energética, conforto térmico e durabilidade ganham protagonismo na escolha de soluções para a casa.

Divulgação LG

Para promover essa discussão, a LG Electronics Brasil realizou, no dia 28 de julho, um encontro com jornalistas, influenciadores e especialistas dedicado aos impactos das mudanças no clima sobre a rotina dos consumidores e ao papel da tecnologia na construção de ambientes mais confortáveis e preparados para diferentes cenários climáticos.

A iniciativa integrou a estratégia da companhia para o período que antecede a alta temporada de climatização, quando cresce a procura por equipamentos em função do aumento das temperaturas em diversas regiões do país.

A programação contou com a participação de um especialista em clima, que apresentou um panorama sobre as mudanças nos padrões climáticos, os eventos extremos e seus impactos para os próximos meses. Ao longo do encontro, também foram discutidos os desafios da adaptação das residências a esse novo cenário e como a inovação pode contribuir para tornar os ambientes mais eficientes, confortáveis e preparados para diferentes condições climáticas.

"As mudanças no clima ampliaram a discussão sobre climatização. Hoje, os consumidores não buscam apenas resfriar os ambientes, mas soluções inteligentes, eficientes e capazes de acompanhar diferentes momentos da rotina. Foi a partir desse cenário que propusemos uma conversa que fosse além dos produtos, discutindo como a tecnologia pode contribuir para que as pessoas estejam mais preparadas para os desafios climáticos atuais e futuros", afirma Lucas Nogueira, gerente de Produto de Ar-Condicionado Residencial da LG Electronics do Brasil.

Durante o encontro, os participantes também acompanharam uma apresentação sobre tendências climáticas e seus impactos na rotina dos consumidores, seguida da apresentação das principais soluções da linha LG DUAL Inverter AI. A programação abordou como fatores como eficiência energética e inteligência artificial vêm ganhando importância na escolha de equipamentos de climatização.

Entre os destaques esteve a plataforma AI 3.5, capaz de aprender os hábitos de utilização do usuário e ajustar automaticamente a temperatura, a velocidade e a direção do fluxo de ar de acordo com as condições do ambiente e as preferências de uso.

A apresentação também destacou recursos como o Sleep Timer+, que personaliza a climatização durante o sono; o Fluxo de Ar Duplo, que distribui o ar de forma mais ampla e rápida; a operação silenciosa, com apenas 22 decibéis; a conectividade via LG ThinQ, com controle remoto pelo aplicativo e compatibilidade com assistentes de voz; e o Sistema Multifiltros, que contribui para manter o ar mais limpo e o interior do equipamento protegido contra o acúmulo de impurezas.

A companhia também apresentou recursos voltados à eficiência energética e ao desempenho, como o AI kW Manager, disponível no aplicativo LG ThinQ™, que permite acompanhar o consumo de energia em tempo real, estabelecer metas de utilização e utilizar inteligência artificial para otimizar o funcionamento do equipamento de forma proativa.

A linha conta ainda com a tecnologia DUAL Inverter, que entrega eficiência com baixo custo na conta de luz. Além do Sensor de Janela Aberta, capaz de identificar se há aumento ou perda de temperatura devido a entrada de ar externo, reduzindo automaticamente o consumo de energia elétrica.

Outro ponto destacado foi a durabilidade dos equipamentos. Toda a linha LG DUAL conta com compressor com estrutura metálica reforçada, chapa de aço, e proteção anticorrosiva GoldFin™, contra maresia e picos de luz. Que tornam os produtos resistentes por dentro e por fora.

A marca ainda oferece garantia de dois anos para a evaporadora o e dez anos para o compressor DUAL Inverter, reforçando a confiança e credibilidade na qualidade de seus produtos.

Outro tema abordado foi a evolução do papel do ar-condicionado dentro das residências. Além da durabilidade, eficiência energética, recursos como operação silenciosa, design e conectividade foram apresentados como fatores que contribuem para integrar os equipamentos à rotina dos consumidores, proporcionando mais conforto e praticidade no dia a dia.

Segundo a Euromonitor International, a LG é a marca número 1 em vendas de ar-condicionado na América Latina há 11 anos consecutivos¹. Durante o encontro, a companhia reforçou que esse resultado reflete investimentos contínuos em inovação e no desenvolvimento de soluções voltadas às necessidades dos consumidores. A LG também oferece garantia de 2 anos para o produto e 10 anos para o compressor DUAL Inverter², reforçando seu compromisso com a confiabilidade, a durabilidade e a qualidade de suas soluções.

Para conhecer essas e outras soluções da LG Electronics e ficar por dentro das principais novidades da marca, visite o Site Oficial e a Sala de Imprensa.

*Imagens ilustrativas. Maiores informações acessem LG.COM/BR. AI: funcionalidades inteligentes sujeitas a configurações e uso. LG ThinQ™ utiliza dados do usuário e serão tratados conforme a Política de Privacidade LG.

¹ Euromonitor International Limited; Eletrodomésticos, edição 2026, categoria Ar-Condicionado; Volume de vendas no varejo (2015-2025)

² A garantia de 2 anos no produto é válida para todos os modelos das linhas de ares-condicionados residenciais (RAC), adquiridos a partir de 01 de setembro de 2025 e descritos como "LG AI DUAL Inverter", ou "DUAL Inverter", e 02 (dois) modelos específicos da linha "LG AI Smart Inverter", ou "Smart Inverter": S3-Q09JA31E e S3-Q12JA31E, ambos do tipo monsplit ou single split. Excluem-se da regra, de 2 anos de garantia: 1) os modelos da linha comercial (CAC): Multi-split, Teto e Cassete; 2) qualquer condicionador de ar DUAL Inverter ou Smart Inverter que tenha sido adquirido antes de 01 de setembro de 2025. Para estes grupos mencionados como excludentes da nova regra, é mantido o prazo de garantia de 01 ano no produto. Para produtos adquiridos a partir de 01 de setembro de 2025. Produtos adquiridos antes de 01/09/2025, têm 1 ano de garantia. Garantia do Compressor Inverter LG: 10 anos (inclui 9 anos e 9 meses adicionais) para produtos da linha Dual Inverter e Smart Inverter. Válida mediante realização de manutenções preventivas anuais em assistência técnica autorizada LG, com apresentação da nota fiscal e cartão de garantia preenchido. Custos de manutenção não inclusos. A garantia perde validade se as manutenções não forem realizadas ou forem feitas por pessoal não autorizado.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil