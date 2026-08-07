LG une proteção contra alérgenos e lavagem silenciosa para a rotina no inverno

Com a Lava e Seca LG Smart VC4 no portfólio, a marca utiliza o vapor Steam™ para eliminar alérgenos e a força do motor Inverter Direct Drive™ para lavar roupas pesadas

Resumo da notícia

A LG Electronics detalha a aplicação de seu portfólio de lavanderia para enfrentar as demandas de agosto, mês marcado pelo tempo seco e pelas frentes frias.

A tecnologia Steam™ aplica vapor em alta temperatura para ajudar a eliminar alérgenos dos tecidos, atuando na prevenção de alergias respiratórias.

O motor Inverter Direct Drive™, com 10 anos de garantia, assegura estabilidade e silêncio na lavagem de edredons e casacos pesados

A linha inclui o closet inteligente LG Styler, equipamento premium responsável por higienizar e remover odores de peças delicadas sem lavagens constantes.

SÃO PAULO, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Durante o inverno, os lares brasileiros enfrentam o desafio duplo de lidar com a queda das temperaturas e o ápice do tempo seco. Para apoiar a rotina doméstica nesse cenário, a LG Electronics Brasil reforça o seu portfólio de lavanderia inteligente, detalhando como as tecnologias de lavagem a vapor e o motor de acionamento direto garantem a higienização dos tecidos e a força mecânica necessária para limpar roupas pesadas da estação.

Proteção respiratória com lavagem a vapor

A combinação de poeira e baixa umidade do ar neste período agrava o surgimento de alergias respiratórias, exigindo um cuidado redobrado com roupas de cama e toalhas. Presente em modelos de destaque, como a Lava e Seca LG Smart VC4, a tecnologia Steam™ utiliza vapor em alta temperatura durante o ciclo de lavagem, ajudando a eliminar alérgenos acumulados nas roupas para proteger a saúde de toda a família. Esse processo de higienização atua em conjunto com a tecnologia AI DD™, que identifica o peso e a textura das peças para ajustar os movimentos do cesto e preservar a integridade dos tecidos.

Silêncio e cuidado para cargas pesadas

Na lavagem de edredons e casacos de inverno, o motor Inverter Direct Drive™ é fixado diretamente no cesto, o que elimina a necessidade de correias e polias tradicionais. Essa ausência de peças intermediárias reduz o atrito interno e permite que a máquina absorva o impacto de cargas mais pesadas, operando com menor nível de ruído e vibração, acompanhada por uma garantia de 10 anos de fábrica.

A fixação direta do motor também serve de base para o funcionamento da tecnologia 6 Motion, que altera a agitação do cesto em seis movimentos mecânicos distintos. Esse controle de rotação adapta o ciclo de lavagem às necessidades de cada tecido, permitindo a higienização de roupas grossas e densas com menor nível de desgaste nas fibras das peças.

"As mudanças climáticas desta época do ano alteram completamente o ritmo da lavanderia, exigindo mais rigor na higienização das roupas e muita resistência estrutural das máquinas, por isso nossas tecnologias operam para absorver essa carga de trabalho de forma invisível e silenciosa, protegendo a saúde respiratória das famílias e garantindo tranquilidade dentro de casa", explica Edianne Menezes, gerente de Home Solutions da LG Electronics Brasil.

Manutenção diária de casacos e peças delicadas

Além das lavagens pesadas, a rotina de inverno envolve o uso de jaquetas e sobretudos que exigem higienização, mas que não podem ser submetidos à água constantemente. Para atender a essa necessidade, o portfólio da marca conta com o closet inteligente LG Styler. Focado no cuidado premium, o equipamento utiliza a tecnologia de vapor TrueSteam™ para remover odores e higienizar peças delicadas que passaram meses guardadas ou que pegaram cheiro de poluição na rua. O processo garante a manutenção ágil dos tecidos da estação, entregando roupas renovadas sem a necessidade de acionar a máquina de lavar.

Com soluções como a LG Smart VC4 e o closet LG Styler, a marca facilita a rotina das casas durante o inverno no Brasil, auxiliando no combate aos alérgenos e no cuidado com as roupas pesadas características da estação.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil