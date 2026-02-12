Elanco Brasil anuncia novo Diretor Geral

Paul Riga assume a liderança da afiliada brasileira; Fernanda Hoe passa a integrar a diretoria executiva da Unidade de Negócios de Animais de Produção nos Estados Unidos

SÃO PAULO, 12 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Elanco Saúde Animal, empresa global que atua em soluções para a saúde e o bem-estar de animais de produção e de companhia, anuncia Paul Riga como novo Diretor Geral da operação brasileira. Ele sucede a Fernanda Hoe, que passa a ocupar uma posição executiva na liderança da Unidade de Negócios de Animais de Produção nos Estados Unidos.

Médico-veterinário, com MBA executivo, Paul Riga está na Elanco há mais de 15 anos e construiu uma trajetória consistente em diferentes frentes do negócio, com passagens por Vendas, Operações e Marketing. Desde setembro de 2023, liderava a afiliada da Elanco na França, com papel relevante na consolidação da empresa no país e no fortalecimento de marcas estratégicas do portfólio. Na nova função, Riga se reportará a Carlos A. Kuada, vice-presidente sênior Comercial para América Latina e Canadá.

Após 12 anos na Elanco Brasil, sendo os últimos quatro anos e meio como diretora geral da operação brasileira, Fernanda Hoe passa a ocupar o cargo de diretora-executiva da unidade de negócios de Animais de Produção nos Estados Unidos. Sob sua gestão, a afiliada avançou em cultura, performance e relevância estratégica, reforçando a integração com a agenda global da companhia. Médica-veterinária, com MBA em Marketing, Fernanda passa a atuar com base nos Estados Unidos.

"As movimentações reforçam a solidez do nosso banco de talentos e a confiança da Elanco em líderes que entregam resultados consistentes e vivem o espírito One Elanco em diferentes mercados", afirma Carlos A. Kuada.

A Elanco segue apresentando desempenho positivo globalmente, impulsionado pelo avanço da inovação, por ganhos de eficiência operacional e pelo crescimento financeiro, apoiado em lançamentos estratégicos como Credelio Quattro™, Zenrelia™, entre outros.

No Brasil, essa trajetória se reflete na ampliação contínua do portfólio e na introdução de soluções para diferentes espécies ao longo dos últimos anos. Em Pet Health, destacam-se Zenrelia™, Elura™ e Varenzin™. Em Animais de Produção, soluções como SuiShot Circo-ONE™, Proteck™, Bovigam™ XTRA VACAS SECAS e Ezatect™ reforçam o portfólio da companhia.

Esse movimento também se traduz em avanços regulatórios relevantes, como a aprovação, pelo MAPA, da indicação de Zimprova™ para a redução das emissões de metano em bovinos de corte. O produto é o primeiro aditivo melhorador de desempenho para bovinos com indicação oficial tanto para ganhos produtivos quanto para a mitigação das emissões de metano.

"Nosso compromisso é entregar soluções que elevem a qualidade de vida dos pets, apoiem médicos-veterinários em decisões clínicas mais assertivas e fortaleçam a eficiência e a sustentabilidade dos sistemas de produção. Atuamos para gerar valor real em toda a jornada do cuidado, do tutor ao produtor, conectando inovação e ciência à responsabilidade com o futuro do setor", destaca Paul.

Para saber mais sobre a Elanco, visite os sites https://www.elanco.com/pt-br, https://agropecuaria.elanco.com/br, https://meupet.elanco.com/br, e siga nossas redes sociais no Instagram @elancoagrobr , @elancopetsbr e no LinkedIn @elancobrasil.

SOBRE A ELANCO

A Elanco Animal Health (NYSE: ELAN) é líder global em saúde animal, dedicada à inovação e ao fornecimento de produtos e serviços para prevenir e tratar doenças em animais de produção e de companhia, agregando valor ao trabalho de produtores, tutores, médicos-veterinários e da sociedade como um todo. Com 70 anos de tradição no setor, estamos comprometidos em quebrar barreiras e ir além para ajudar nossos clientes a melhorar a saúde dos animais sob seus cuidados, enquanto também geramos um impacto significativo em nossas comunidades locais e globais. Na Elanco, somos movidos por nossa visão de "Alimento e Companheirismo Enriquecendo a Vida" e por nosso propósito – Go Beyond for Animals, Customers, Society and Our People (Ir Além pelos Animais, Clientes, Sociedade e nossos Colaboradores). Saiba mais em www.elanco.com.br.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2903039/0787_Elanco.jpg

FONTE Elanco Saúde Animal