Eletrodomésticos conectados da LG redefinem o conceito de lar

Da geladeira InstaView™ à Lava e Seca com Inteligência Artificial, produtos integram a casa pelo app LG ThinQ®, unindo eficiência e estilo

Resumo da notícia

A LG Electronics destaca sua linha de eletrodomésticos conectados com foco em design, inteligência artificial e eficiência energética.

Portfólio inclui soluções para cozinha, lavanderia e climatização integradas pelo aplicativo LG ThinQ®.

Destaques incluem as geladeiras Side by Side InstaView™, as Lava e Seca Smart VC4 e a LG WashTower™ Compact.

Tecnologias visam otimizar tempo do consumidor, oferecendo recursos como o motor Inverter Direct Drive™ e purificação UVnano™.

SÃO PAULO, 28 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) destaca como sua linha de eletrodomésticos foi projetada para modernizar os lares brasileiros. Com foco em conectividade e eficiência energética, os produtos abrangem categorias como geladeiras, máquinas de lavar e ar-condicionado, com o objetivo de otimizar a rotina dos consumidores e valorizar os ambientes através de um design premium.

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"A LG acredita que equipamentos para o lar devem ir além de serem práticos. Eles devem inspirar, valorizar o espaço e oferecer uma experiência única para os consumidores. Por isso, trabalhamos para garantir que nossos produtos reúnam o equilíbrio ideal entre tecnologia, funcionalidade e design premium, tornando o dia a dia mais especial e sofisticado," afirma Edianne Menezes, Gerente de Home Solutions da LG Brasil.

Conservação inteligente na cozinha

Na cozinha, a geladeira LG Side by Side InstaView™ oferece tecnologia avançada e estética refinada com seu painel de vidro espelhado. Com dois toques na porta, é possível visualizar o interior sem abrir, reduzindo perda de energia. O sistema DoorCooling+™ proporciona refrigeração uniforme, enquanto a tecnologia UVNano™ garante higiene no dispenser de água, eliminando até 99,9% das bactérias do bocal. Esse cuidado e funcionalidade são ideais para famílias que apreciam um ambiente organizado e saudável.

Lavanderia compacta e eficiente

Já na área de lavanderia, a lava e seca LG Smart VC4 combina design inteligente com tecnologia avançada. Equipado com a tecnologia AI DD™, pautada pelo conceito de Inteligência Afetiva, a inteligência artificial identifica os tipos de tecido para ajustar os movimentos do cesto, garantindo maior proteção às roupas. O modelo ainda traz o silencioso motor Inverter Direct Drive™ (com 10 anos de garantia) e a tecnologia Steam™, que ajuda a eliminar alérgenos com vapor, as máquinas oferecem alta durabilidade. Através do app LG ThinQ®, o usuário pode monitorar os ciclos e controlar os aparelhos remotamente.

Climatização conectada

Além disso, a LG leva conforto para toda a casa com sua linha de ares-condicionados com inteligência artificial. Além de resistentes, silenciosos e eficientes, eles são inteligentes e aprendem com os hábitos do usuário. Uma vez conectados ao app ThinQ, é possível ajustar a temperatura dos ambientes de forma remota, controlar a velocidade e direção do fluxo de ar, e ainda gerenciar o consumo de energia elétrica com controle de KW.

Assim os aparelhos de ar-condicionado da LG criam espaços confortáveis e eficientes para toda a família.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil