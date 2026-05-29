Tecnologias inteligentes da LG otimizam o preparo de alimentos e a conservação na cozinha

Eletrodomésticos com tecnologias como Inverter oferecem resultados consistentes e agilidade para a rotina diária

Resumo da notícia

A LG Electronics apresenta soluções para a cozinha com foco em praticidade e qualidade no preparo e conservação de alimentos.

A linha inclui micro-ondas de bancada NeoChef™ e geladeiras de alta capacidade.

Recursos avançados, como o Inverter (geladeiras) e a tecnologia iWave, que promove o cozimento perfeito e o descongelamento ideal dos alimentos (micro-ondas), garantem eficiência e economia de energia.

O portfólio visa atender consumidores que buscam otimizar a rotina com eletrodomésticos rápidos, de fácil limpeza e design moderno.

SÃO PAULO , 29 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) destaca suas soluções tecnológicas projetadas para otimizar a rotina na cozinha e garantir qualidade no preparo das refeições. A cozinha costuma ser o coração da casa, mas o preparo diário das refeições exige tempo e dedicação. Por isso, o portfólio de micro-ondas de bancada e geladeiras da LG conta com recursos que colaboram em diversas etapas do processo, desde o cozimento até a conservação adequada dos alimentos.

Geladeira

"Nossos produtos são desenvolvidos para oferecer agilidade em dias corridos e confiabilidade no preparo de receitas. Tecnologias como o Compressor Inverter nas geladeiras, que garante alta eficiência energética e economia, e a tecnologia iWave, que promove cozimento e descongelamento ideais nos micro-ondas, mostram como aplicamos a inovação para tornar a rotina mais prática", destaca Edianne Menezes, Gerente de Home Solutions da LG Brasil.

Micro-ondas NeoChef™ com tecnologia de Limpeza Fácil

Os micro-ondas Solo da linha LG NeoChef™ oferecem uma experiência de uso intuitiva e design minimalista, adequando-se facilmente às bancadas. Além da tecnologia iWave, que garante o cozimento perfeito e o descongelamento ideal, os produtos da linha facilitam o preparo de diferentes tipos de receitas. Além disso, contam com o revestimento interno EasyClean™, tecnologia projetada para impedir que respingos e gorduras grudem nas paredes, permitindo limpar o interior de forma rápida, usando apenas um pano úmido.

Geladeiras Side by Side InstaView™

Complementando a cozinha, as geladeiras LG Side by Side InstaView™ oferecem alta capacidade de armazenamento e tecnologias de ponta para frescor prolongado. O sistema DoorCooling+™ garante que os itens armazenados nas portas, como sucos e laticínios, sejam resfriados rapidamente. Para o cuidado com a saúde da família, a tecnologia UVnano™ atua na higienização contínua do dispenser, garantindo água sempre pura e livre de bactérias a cada copo servido.

Com foco em eficiência, a tecnologia do Compressor Inverter presente em todas as geladeiras LG aumenta a economia de energia e contribui para um desempenho silencioso e duradouro.

O portfólio de eletrodomésticos para cozinha da LG valoriza o ambiente e oferece o suporte tecnológico necessário para o dia a dia moderno.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: Link

Instagram: Link

Twitter: Link

YouTube: Link

Facebook: Link

LinkedIn: Link

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991121/image___2026_05_29T152528_646.jpg

FONTE LG Electronics Brasil