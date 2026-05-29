Em edições inéditas no Rio, Feicon e Febrava anunciam espaço para conteúdo e aperfeiçoamento profissional

1º ECOA terá programação técnica especializada voltada às áreas de infraestrutura, hotelaria, petróleo e gás e refrigeração entre os dias 6 e 8 de outubro, no Riocentro

RIO DE JANEIRO, 29 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- As feiras de negócios Feicon Rio e Febrava Rio, que acontecem entre os dias 6 e 8 de outubro, no Riocentro, anunciaram que, além dos espaços para exposição e visitação dos profissionais dos seus respectivos setores, também promoverão o 1º ECOA – Encontro da Construção Civil e AVACR, evento especial que contará com programação técnica especializada desenvolvida em parceria com institutos, universidades e entidades setoriais, voltada para a integração entre indústria, tecnologia e aperfeiçoamento profissional.

Lançamento oficial da Feicon Rio e Febrava Rio foi realizado na manhã desta sexta-feira (29), na Casa Firjan (Crédito: Paula Johas)

"O conteúdo do encontro será direcionado às verticais de Construção, Petróleo e Gás, Hospitalidade e Refrigeração, promovendo debates sobre soluções, tendências e desafios compartilhados entre estes mercados, com o objetivo de ampliar o debate e trazer conhecimento relevante para os participantes", afirma Márcio Alves, Diretor de Portfólio da RX Brasil, empresa promotora das feiras.

O anúncio aconteceu durante o lançamento da Feicon Rio e da Febrava Rio para parceiros e profissionais do setor, na Casa Firjan, na manhã desta sexta-feira (29). A Feicon e a Febrava, realizadas há mais de 30 anos na cidade de São Paulo, são duas referências na América Latina em suas áreas de atuação e acontecem pela primeira vez no Rio de Janeiro, aguardando cerca de 20 mil visitantes.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Luiz Césio Caetano, disse ser uma honra apoiar essas iniciativas. "Pela relevância da construção civil fluminense, faz todo sentido a cidade do Rio de Janeiro passar a receber esses eventos. O setor vive um excelente momento aqui, como pode ser ver nos mercados de imobiliária e de infraestrutura. O apoio ao setor é uma das prioridades da nossa atuação e os eventos representam importantes encontros da cadeia produtiva por representarem uma parcela estratégica da indústria da construção e de seus diversos segmentos econômicos."

Plataformas estratégicas

As duas feiras juntas contarão com cerca de 300 marcas expositoras. A Feicon Rio estreia com espaço de inovação para startups, workshops e palestras técnicas. "Atuamos como uma plataforma estratégica para geração de negócios e apresentação das transformações da construção civil em tecnologia, sustentabilidade e eficiência. A chegada ao Rio de Janeiro amplia essa conexão com um mercado relevante para o desenvolvimento e o futuro do setor", afirma Ivan Romão, diretor do evento.

Já a Febrava Rio contará com marcas expositoras nacionais e internacionais, reunindo fabricantes, distribuidores, empresas de engenharia, infraestrutura e tecnologias aplicadas ao setor AVACR. "A Febrava foi concebida para conectar diferentes cadeias produtivas ligadas ao setor e aproximar a indústria de tomadores de decisão de segmentos nos quais climatização, refrigeração e eficiência operacional são estratégicos. O Rio de Janeiro reúne atributos importantes para essa expansão, especialmente pela relevância industrial do estado e pela diversidade dos mercados presentes na região", conclui Tatiana Rassini, gestora da feira.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2990915/Lan_amento_oficial_da_Feicon_Rio_e_Febrava_Rio_foi_realizado_na_manh__desta.jpg

FONTE Feicon; Febrava