Em meio à COP30, Buenos Aires mostra às cidades que o combate ao desperdício de alimentos pode reduzir 370.000 carros em emissões de CO₂e até 2050

Novo estudo de caso mostra que as cidades podem dobrar a recuperação de orgânicos e reduzir as emissões otimizando os sistemas existentes

BUENOS AIRES, Argentina, 11 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Com a redução do metano como uma das formas mais promissoras de reduzir os impactos de curto prazo das mudanças climáticas, um novo estudo de caso destaca como uma cidade está transformando pequenas mudanças em grandes resultados climáticos, em meio à COP30.

Desenvolvido pela Delterra, com cofinanciamento da Climate and Clean Air Coalition (CCAC) e do Global Methane Hub (GMH), o projeto em Buenos Aires, demonstra que as cidades podem quase dobrar a recuperação de resíduos orgânicos – uma das alavancas mais poderosas para o corte de metano – sem grandes investimentos públicos.

O piloto redesenhou uma única rota de coleta de resíduos orgânicos que atende grandes empresas de alimentos, introduziu ferramentas de rastreamento digital e lançou uma campanha de mudança de comportamento para melhorar a separação de resíduos. Em poucos meses, os resultados usando a frota, a infraestrutura e a equipe existentes na cidade mostraram melhorias claras:

Aumento de 45% nos orgânicos coletados enquanto reduz o custo por tonelada para coleta em 25%

enquanto reduz o custo por tonelada para coleta em Aumente a precisão de classificação de 68% para quase 100%

tempo de viagem por parada reduzido em 24%

A avaliação financeira do modelo confirmou sua sustentabilidade e potencial de escala. Embora não sejam necessários grandes investimentos em infraestrutura na primeira fase, os operadores privados podem expandir o sistema assim que a capacidade for atingida, criando um programa autossustentável para a coleta de resíduos orgânicos.

Se ampliada em toda a cidade, Buenos Aires poderia recuperar mais de 6.000 toneladas de resíduos orgânicos por ano até 2027 – um aumento de 120% em relação aos níveis de 2025 . A abordagem pode servir de modelo para cidades em todo o mundo que buscam maneiras acessíveis e de alto impacto para atingir as metas globais de redução de metano.

Expandir para quatro grandes áreas com alto número de grandes geradores de resíduos alimentares – poderia aumentar a recuperação para 32.700 toneladas por ano, reduzindo cerca de 1,7 milhão de toneladas de emissões de CO₂e até 2050 – equivalente a remover cerca de 370.000 carros da estrada por um ano .

"Buenos Aires mostrou que as cidades não precisam de investimentos maciços ou novas tecnologias para reduzir o metano - elas podem agir agora com os sistemas que já possuem", disse Shannon Bouton, CEO da Delterra. "Este projeto prova que pequenas melhorias práticas podem resultar em um impacto climático real, e esperamos que isso inspire outras cidades a seguir o exemplo."

Estudo de caso completo, " A model for cities: How Buenos Aires is reducing methane through organic waste management," disponível aqui.

