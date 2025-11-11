En medio de la COP30, Buenos Aires muestra a las ciudades que abordar el desperdicio de alimentos puede reducir las emisiones de CO₂e de 370 000 automóviles para 2050

Un nuevo estudio de caso muestra que las ciudades pueden duplicar la recuperación de productos orgánicos y reducir las emisiones al optimizar los sistemas existentes

BUENOS AIRES, Argentina, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Con la reducción de metano como una de las formas más prometedoras de reducir los impactos a corto plazo del cambio climático, un nuevo estudio de caso destaca cómo una ciudad está convirtiendo los pequeños cambios en grandes resultados climáticos, en medio de la COP30.

Desarrollado por Delterra, con la cofinanciación de Climate and Clean Air Coalition (CCAC) y Global Methane Hub (GMH), el proyecto de Buenos Aires demuestra que las ciudades pueden casi duplicar la recuperación de residuos orgánicos, una de las palancas más poderosas para reducir el metano, sin grandes inversiones públicas.

El piloto rediseñó una única ruta de recolección de residuos orgánicos que sirve a grandes empresas alimentarias, introdujo herramientas de seguimiento digital y lanzó una campaña de cambio de comportamiento para mejorar la separación de residuos. En cuestión de meses, los resultados del uso de la flota, la infraestructura y el personal existentes de la ciudad mostraron claras mejoras:

Aumento del 45 % en los productos orgánicos recolectados al tiempo que se reduce el costo por tonelada para la recolección en un 25 %

al tiempo que se reduce el costo por tonelada para la recolección en un Aumente la precisión de clasificación del 68 % a casi el 100 %

Tiempo de viaje por parada reducido en un 24 %

La evaluación financiera del modelo confirmó su sostenibilidad y potencial de escala. Si bien no se requieren grandes inversiones en infraestructura en la primera fase, los operadores privados pueden expandir el sistema una vez que se alcanza la capacidad, creando un programa autosostenible para la recolección de desechos orgánicos.

Si se ampliara en toda la ciudad, Buenos Aires podría recuperar más de 6.000 toneladas de residuos orgánicos al año para 2027, un aumento del 120 % con respecto a los niveles de 2025 . El enfoque podría servir como modelo para las ciudades de todo el mundo que buscan formas asequibles y de alto impacto para cumplir con los objetivos globales de reducción de metano.

La expansión a cuatro áreas principales con un gran número de grandes generadores de residuos de alimentos podría aumentar la recuperación a 32.700 toneladas anuales, reduciendo un estimado de 1,7 millones de toneladas de emisiones de CO₂e para 2050, equivalente a retirar unos 370.000 automóviles de la carretera durante un año .

"Buenos Aires ha demostrado que las ciudades no necesitan inversiones masivas ni nuevas tecnologías para reducir el metano; pueden actuar ahora con los sistemas que ya tienen", dijo Shannon Bouton, CEO de Delterra. "Este proyecto demuestra que las mejoras pequeñas y prácticas pueden contribuir a un impacto climático real, y esperamos que inspire a otras ciudades a seguir su ejemplo".

Estudio de caso completo, " Un modelo para las ciudades: Cómo Buenos Aires está reduciendo el metano a través de la gestión de residuos orgánicos ", disponible aquí.

