Empresa chinesa do setor automotivo, GAC chega ao Brasil

GUANGZHOU, China, 23 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Em 7 de junho, o vice-presidente brasileiro Geraldo Alckmin fez uma visita oficial à China, durante a qual teve uma reunião proveitosa com Feng Xingya, presidente do Grupo GAC, em Pequim. Durante as conversações, ambas as partes debaterem intensamente sobre o aprofundamento da cooperação econômica e comercial e o avanço da presença estratégica da GAC no mercado brasileiro.

Em Pequim, Alckmin recebe notícias de Feng Xingya, anunciando um investimento de US$ 1 bilhão no Brasil. A empresa é a primeira fabricante chinesa com uma linha completa de P&D e produção, produzindo carros a gasolina, elétricos, híbridos completos e híbridos plug-in.

A China está apostando no Brasil, buscando investir e trabalhar para uma parceria de cooperação e benefícios mútuos para ambas as nações. O Grupo GAC anunciou que investirá US$ 1 bilhão no mercado brasileiro nos próximos cinco anos. O anúncio foi feito na presença do vice-presidente Geraldo Alckmin durante reunião com Feng Xingya, gerente geral do GAC.

"Nos próximos 5 anos, a GAC, juntamente com sua cadeia de suprimentos, planeja investir US$ 1 bilhão no Brasil, inclusive planos para estabelecer fábricas, centro de pesquisa e desenvolvimento e armazéns para peças de reposição", disse Feng.

O vice-presidente visitou o estande da empresa e conferiu os últimos modelos de carros da GAC. Ele ficou impressionado com os produtos e disse que estava impressionado com a tecnologia que a empresa emprega na produção de automóveis.

O Gerente Geral afirmou que a empresa está comprometida com o mercado brasileiro e explicou a estratégia do Grupo GAC no Brasil e a contribuição que pode trazer para o mercado brasileiro, especialmente nos aspectos de tecnologia da cadeia de valor e pesquisa e desenvolvimento (P&D). "A GAC está confiante de que fornecerá produtos confiáveis e de alta tecnologia aos consumidores brasileiros", destacou o empresário.

Com décadas de experiência em joint venture com a Honda e a Toyota, a GAC é uma das empresas automotivas mais prestigiadas da China. A empresa ocupa o 165º lugar na lista Fortune Global 500 de 2023 e está listada nas bolsas de valores de Hong Kong e Xangai.

No ano passado, a GAC foi a quinta maior fabricante de automóveis da China, produzindo e vendendo 2,52 milhões de carros. Com mais de 110 mil funcionários, a GAC teve uma receita de US$ 70 bilhões, dos quais 6,47% foram investidos em P&D em 2023. A empresa pretende atingir produção e vendas totais superiores a 4,75 milhões de veículos e receita de 1 trilhão de yuans (equivalente a US$ 137 bilhões) até 2030.

