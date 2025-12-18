A espinha dorsal dos Jogos Nacionais: Impulsionando o sucesso em Hong Kong e Macau com a 'Força GAC'

HONG KONG e MACAU, 18 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Em 15 de dezembro, os 15º Jogos Nacionais, os 12º Jogos Paraolímpicos Nacionais e os 9º Jogos Olímpicos Especiais Nacionais foram concluídos com sucesso. Como empresa líder em fabricação e inovação tecnológica na Grande Área da Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, a GAC, na qualidade de parceira automotiva oficial exclusiva dos eventos, forneceu suporte abrangente e de alta qualidade para as competições realizadas em Guangdong, Hong Kong e Macau.

image

Atendendo aos requisitos de direção à direita das etapas de Hong Kong e Macau, a GAC forneceu especialmente modelos personalizados globalmente – incluindo 185 unidades do novo inteligente Energy MPV E9 PHEV e 180 unidades do SUV elétrico inteligente de luxo HYPTEC HT, totalizando 365 veículos específicos para eventos. Além disso, para fornecer apoio especial aos participantes dos Jogos Para e Especiais, a GAC apresentou o Veículo Acessível a Cadeiras de Rodas E9 PHEV. Equipado com o "primeiro assento elétrico de acessibilidade de luxo removível do mundo", ele atende totalmente às necessidades de viagens sem barreiras.

Durante os eventos, os comitês organizadores e as equipes de apoio de serviços das pernas de Hong Kong e Macau elogiaram muito os veículos fornecidos pelo GAC. YEUNG Tak Keung, Chefe do Escritório de Coordenação de Jogos Nacionais (Hong Kong), afirmou que a excelente reputação dos veículos da GAC aumentará significativamente a qualidade dos serviços de recepção e transporte de eventos, e esses novos modelos de energia também forneceram um forte apoio à hospedagem de eventos de baixo carbono de Hong Kong. O membro da equipa Eric observou que o sistema de suspensão equipado no E9 PHEV proporciona uma experiência de condução extremamente confortável, tornando-o altamente adequado para as estradas estreitas com grandes diferenças de elevação em Hong Kong e Macau. O membro Derek também elogiou: "O desempenho do motor e a resposta geral de manuseio do HYPTEC HT são verdadeiramente excepcionais."

Diante das complexas necessidades de transporte dos eventos que abrangem mais de uma dúzia de locais na Área da Grande Baía e operam em alta intensidade 24 horas por dia, o GAC estabeleceu o Centro de Apoio à Mobilidade Inteligente dos Jogos Nacionais do GAC. Implementando uma operação de ciclo completo 24/7 e mecanismo de resposta a emergências, o centro alcançou suporte de serviço com "zero erros, zero falhas e zero preocupações" durante todo o ciclo do evento.

Diante de Hong Kong e Macau, o GAC aderirá à filosofia de "No local, para o local, integrado localmente, servindo localmente, contribuindo localmente", esforçando-se para se tornar um parceiro de alta qualidade, alta tecnologia e confiável para os usuários nas duas regiões.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848703/image.jpg

FONTE GAC