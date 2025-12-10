RIADE, Arábia Saudita, 10 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Em 9 de dezembro, o Salão do Automóvel de Riade, na Arábia Saudita, foi inaugurado em grande estilo. A GAC exibiu uma gama de modelos estrela e anunciou oficialmente o lançamento de suas duas séries de produtos NEV, AION e HYPTEC. Três novos modelos de energia (AION V, AION ES e HYPTEC HT) foram simultaneamente introduzidos no mercado saudita. Isso reflete a forte determinação da GAC em aprofundar sua presença na Arábia Saudita e significa o lançamento acelerado de sua estratégia para o Oriente Médio, avançando na implementação da "Ação Oriente Médio".

Três novos modelos de energia atendem a diversos cenários, incluindo viagens familiares convencionais, deslocamento eficiente e viagens de luxo de alto padrão, integrando a profunda experiência acumulada da GAC em design, segurança, inteligência e conforto, e trazendo opções de viagem verde de alta qualidade e alta tecnologia para os consumidores sauditas com qualidade estável e confiável, tecnologia de nova energia líder e excelente força em tecnologia inteligente.

A GAC adere à filosofia "Serviço em Primeiro Lugar, Cliente em Primeiro Lugar" e lança uma política de garantia: garantia de 8 anos/160.000 quilômetros para o veículo e garantia de 8 anos/200.000 quilômetros para a bateria de energia. Enquanto isso, a GAC continua a fortalecer as capacidades de serviço local, melhorar a eficiência do fornecimento de peças e garantir que a taxa de fornecimento de peças terminais exceda 95%.

No salão do automóvel, a GAC exibiu oito modelos de três marcas, incluindo GAC, AION e HYPTEC, cobrindo veículos puramente elétricos e a combustível, exibindo totalmente uma matriz de produtos de cenário completo, desde o deslocamento urbano e viagens familiares até viagens de negócios. Entre eles, os modelos NEV incluem AION V, AION ES, HYPTEC HT e HYPTEC SSR; os modelos a combustível incluem GAC GS8, GAC M8, GAC EMZOOM e GAC EMPOW.

Aproveitando sua base de usuários e reputação de marca acumuladas ao longo de sete anos na Arábia Saudita, a GAC está integrando profundamente tecnologia avançada, serviços abrangentes e operações locais para aumentar a competitividade do mercado. Olhando para o futuro, guiada pelo "One GAC 2.0", a GAC aderirá à filosofia de desenvolvimento de longo prazo, centrada na cooperação ganha-ganha. Na Arábia Saudita, pela Arábia Saudita, integrando-se à Arábia Saudita, servindo à Arábia Saudita e contribuindo para a Arábia Saudita. A GAC visa avançar de forma constante na transição de nova energia da Arábia Saudita e do Oriente Médio em geral, promovendo o desenvolvimento de alta qualidade da indústria automotiva da região.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2841682/photo.jpg

FONTE GAC